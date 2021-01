「不需治療，只需到台灣！」 美國「哈台馬克杯」賣到缺貨

新冠肺炎(COVID-19)在全球大流行,台灣因為良好的防疫政策被國際看見。最近有美國的設計公司在各大平台推出一款馬克杯,上面大大的寫上「I don't need therapy(我不需要治療)」、「 I just need to go to Taiwan(我只需要去台灣)」引發關注。而馬克杯上架後立刻熱銷1萬件,有平台甚至還賣到缺貨。

國外許多購物平台日前上架這款「哈台馬克杯」,儘管要價新台幣400到500元不算便宜,仍吸引眾消費者搶購。像是Etsy開賣短時間即熱銷1萬件,還獲得4.7顆星(滿分5顆)好評價;亞馬遜等網購平台更賣到缺貨。不少拿到貨的網友也在評論區寫下「品質優良」、「設計有趣」。

另外,也有美國廠商抓準商機,在T-shirt上印有相同字樣,並於平台spreadshirt上架,產品名稱註明「Don't Need Therapy Need to go to Taiwan Vacation(不需要治療,需要去台灣渡假)」。該商品也獲得4.5顆星評價,並吸引5000則以上評論。