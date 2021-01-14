聽新聞
test
0:00 / 0:00
「不需治療，只需到台灣！」 美國「哈台馬克杯」賣到缺貨
新冠肺炎（COVID-19）在全球大流行，台灣因為良好的防疫政策被國際看見。最近有美國的設計公司在各大平台推出一款馬克杯，上面大大的寫上「I don't need therapy（我不需要治療）」、「 I just need to go to Taiwan（我只需要去台灣）」引發關注。而馬克杯上架後立刻熱銷1萬件，有平台甚至還賣到缺貨。
國外許多購物平台日前上架這款「哈台馬克杯」，儘管要價新台幣400到500元不算便宜，仍吸引眾消費者搶購。像是Etsy開賣短時間即熱銷1萬件，還獲得4.7顆星（滿分5顆）好評價；亞馬遜等網購平台更賣到缺貨。不少拿到貨的網友也在評論區寫下「品質優良」、「設計有趣」。
另外，也有美國廠商抓準商機，在T-shirt上印有相同字樣，並於平台spreadshirt上架，產品名稱註明「Don't Need Therapy Need to go to Taiwan Vacation（不需要治療，需要去台灣渡假）」。該商品也獲得4.5顆星評價，並吸引5000則以上評論。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言