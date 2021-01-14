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「不需治療，只需到台灣！」 美國「哈台馬克杯」賣到缺貨

聯合新聞網 / 綜合報導
美國設計一款哈台馬克杯吸引消費者眼球。 圖擷自Etsy官網
美國設計一款哈台馬克杯吸引消費者眼球。 圖擷自Etsy官網

新冠肺炎COVID-19）在全球大流行，台灣因為良好的防疫政策被國際看見。最近有美國的設計公司在各大平台推出一款馬克杯，上面大大的寫上「I don't need therapy（我不需要治療）」、「 I just need to go to Taiwan（我只需要去台灣）」引發關注。而馬克杯上架後立刻熱銷1萬件，有平台甚至還賣到缺貨。

國外許多購物平台日前上架這款「哈台馬克杯」，儘管要價新台幣400到500元不算便宜，仍吸引眾消費者搶購。像是Etsy開賣短時間即熱銷1萬件，還獲得4.7顆星（滿分5顆）好評價；亞馬遜等網購平台更賣到缺貨。不少拿到貨的網友也在評論區寫下「品質優良」、「設計有趣」。

另外，也有美國廠商抓準商機，在T-shirt上印有相同字樣，並於平台spreadshirt上架，產品名稱註明「Don't Need Therapy Need to go to Taiwan Vacation（不需要治療，需要去台灣渡假）」。該商品也獲得4.5顆星評價，並吸引5000則以上評論。

印有相同字樣的T-shirt也吸引關注。 圖擷自spreadshirt官網
印有相同字樣的T-shirt也吸引關注。 圖擷自spreadshirt官網

COVID-19 新冠肺炎 網購

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