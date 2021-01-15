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他拍下女兒四季「堂前參拜」成長照 網友驚呼：看到時光流逝
孩子們一步步成長，從小到大的過程，是為人父母最珍惜的寶物之一。不少父母也會藉由攝影，拍下這些難能可貴的回憶。最近日本就有一位網友，花了好幾年，分別在不同時節拍下了女兒姿態，引起網友討論。
根據日本媒體「withnews8」報導，一位twitter網友「しんご」日前分享，他在2016年11月時，拍下女兒在奈良的長谷寺合掌參拜的模樣。當時正值秋天，背景被繽紛的紅葉渲染著。
隔年5月，父女再度造訪同間寺院，並且又拍下了女兒參拜的樣子。此時的背景已經換成了夏意盎然的綠葉，而且這半年間，女兒從幼稚園升為小學生，也讓父親驚覺她的成長，於是決定要繼續以四季為題，拍下女兒一步步長大的過程。
終於，在2019年4月和2021年1月，しんご總算在同一地點，補足了女兒在春天櫻花、冬天雪季下參拜的兩張照片。過程歷時五年，女兒也從幼稚園的小女孩，變成小學四年級的小少女年紀。女兒逐漸抽高的身影，以及背景四季襯托之下，更讓他確實感受到了女兒成長的點滴。
5年かかってようやく撮れました。— しんご (@shingo_camera) January 12, 2021
秋の紅葉、夏の新緑、春の桜、冬の雪。
最初に紅葉を撮ってから雪を撮る間に
娘も6歳が10歳になり、シルエットからも成長を感じます。
これで撮るのをやめるわけではありませんが一つの目標が叶った瞬間です。
並べると今までの思い出が思い出されて溢れそうです。 pic.twitter.com/gwp64K9yww
分享照片之後，網友們紛紛表示「讓人感慨很深的四張照片啊」、「從照片中感覺到了四季之美，感受到了女兒成長的樣子」、「感動滿點的系列照」、「抱著信念持續下去，同樣身為攝影愛好者由衷佩服」、「讓人看到季節移轉、時光流逝的四張美麗照片」。
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