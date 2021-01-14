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餓昏頭？無業男以為櫥窗食物模型是真的 闖入偷竊遭逮

聯合新聞網 / 綜合報導
食品模型樣品能夠以假亂真。本報資料照
食品模型樣品能夠以假亂真。本報資料照

日本一個失業的高齡男子因沒錢吃飯，疑似餓昏頭，看到餐廳櫥窗的塑膠樣品以為是真的食物，試圖入內偷東西吃，被店員發現後行竊失敗遭逮捕。

日本雅虎新聞報導，佐賀市一名62歲的無業男子6日下午進入一棟商業大樓內的餐廳，可能是太餓了，以為透明櫥窗裡的餐點模型樣品是真的食物，便入內竊盜。進入後發現收銀機抽屜開著，決定轉移目標試圖偷收銀機裡的現金，被店長撞見後逃之夭夭，在店外遭一名女員工抓住。

據警方調查，嫌犯承認偷竊，因被店員發現所以沒有成功拿到錢，自己也身無分文才會想行竊。

網友表示：「真不知道這是個好笑還是悲傷的故事」、「再怎麼餓也不可能看成真的吧」、「如果我是他，應該會選擇吃霸王餐，至少可先飽餐一頓」。

於店外櫥窗擺設食物模型在日本餐廳相當常見，讓顧客能靠外觀馬上判別要吃什麼，也能讓不會日文的外國觀光客易於點餐。這些樣品做得唯妙唯肖，外型和真的食物相差無幾，在日本每年還會舉辦這種食物模型的競賽。

日本 偷竊 竊盜

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