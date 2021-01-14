快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新家才剛改裝完 39歲美女醫生潑汽油點火後揚長而去

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位精神科的女醫師鈴木瑞穗，近日在才剛改裝完的新家住宅潑灑汽油縱火，而遭到逮捕。圖擷取自youtube
日本一位精神科的女醫師鈴木瑞穗，近日在才剛改裝完的新家住宅潑灑汽油縱火，而遭到逮捕。圖擷取自youtube

許多人碰上心理上的困擾，都會找精神科醫師諮商。但精神科醫師自己心理碰到麻煩，該如何調適也是個問題。最近日本就有一起女醫師疑似因壓力過大，竟然焚燒自宅的案件。

根據日本媒體「日刊ゲンダイDIGITAL」報導，居住在栃木県下野市的女醫師鈴木瑞穗，在3日早上五點左右，刻意鎖上了玄關大門，在自家一樓潑灑汽油後點火離去。火勢延燒了兩個半小時才撲滅。

火警發生後，警方立刻聯絡了鈴木本人，一開始她還否認犯行。但警察調閱附近的監視器，拍到她的身影，她才終於認罪。而她自己的右手以及腳上，也都有燒傷的狀況，但目前仍未查清鈴木縱火的動機。

鈴木縱火後的住宅。圖擷取自youtube
鈴木縱火後的住宅。圖擷取自youtube

報導指出，外型亮眼的鈴木在2016年開設醫療事務所「みずほ産業医事務所」，提供企業、勞工關於職場心理問題的相關諮商服務。她在去年12月才剛買下這間房屋，並且在跨年前改裝完成。鄰居們表示，改裝期間鈴木經常來看現場進度，似乎非常期待新家的樣子，沒想到居然會突然縱火。

如此異常行為也引起網友們的猜測，認為「八成是被工作弄到心態崩潰了吧」、「走到這一步一定有理由在」、「自己的心理健康是無法治療的呢」、「會不會是『來自精神病患的狀態翻轉』？這樣的案例好像不少喔」、「可能是肺炎疫情下累積了巨大壓力」、「該不會是覬覦火災保險的數千萬吧」。

醫師 日本 縱火 火災

延伸閱讀

在KTV包廂「拿仙女棒狂甩」慶跨年 網酸：又忘錢櫃火災事件？

韓國特斯拉撞牆起火燃燒一小時 消防人員嘆這兩點讓救災困難

大樓火災！9歲男童「教科書式」臨危救火 整棟居民無傷亡

「不想讓妹妹死掉」7歲男孩勇闖火場救人 網讚：真正的英雄

相關新聞

日本人瘋「台灣菠蘿油麵包」？網友：對香港很失禮

台灣常見的菠蘿麵包，真正起源是香港，近年菠蘿麵包和菠蘿油逐漸在日本流行，卻有不少店家大打是台灣美食，讓很多日本人感到疑惑，也有人認為這樣對起源地很不敬。

新家才剛改裝完 39歲美女醫生潑汽油點火後揚長而去

許多人碰上心理上的困擾，都會找精神科醫師諮商。但精神科醫師自己心理碰到麻煩，該如何調適也是個問題。最近日本就有一起女醫師，疑似因壓力過大，竟然焚燒自宅的案件。

暴富剩2次機會！他的比特幣值67億 卻忘記密碼...

坐擁兩億多美元卻無法取用是什麼感覺？一名軟體工程師十年前製作一部介紹比特幣的影片，獲得7002枚比特幣報酬，時至今日總價值已超過兩億美元，但是他當年將電子錢包金鑰存進一個高安全性的加密隨身碟，如今卻怎樣也想不起密碼。

影／抖音網紅替父還清房貸 父親哭讚「世界最棒兒子」

國外一名抖音網紅近日分享一段溫馨時刻，他先將家中的房屋貸款付清，接著告訴父親這個「驚喜」，讓父親感動得淚流滿面，沒想到父...

女爆好萊塢知名男星傳性暴力私訊：「想割掉妳的腳趾放進口袋裡」

主演《以你的名字呼喚我》、《社群網戰》、《紳士密令》等多部電影的34歲美國好萊塢男星漢默（Armie Hammer）日前遭爆料傳充滿「性暴力」的私訊給女性友人。

50天大男嬰遭潑猴攻擊 倒臥血灘腸子露出

馬來西亞檳城驚傳野猴攻擊男嬰事件，一位出生50天大的嬰兒在家中遭野生獼猴闖入攻擊，不僅頭部、臉頰有抓傷，就連腹部都慘被攻擊撕裂傷，露出腸子，所幸經搶救後，男嬰傷口順利縫合，住院觀察，而獼猴也遭野生動物國家公園局射殺。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。