女爆好萊塢知名男星傳性暴力私訊：「想割掉妳的腳趾放進口袋裡」

主演《以你的名字呼喚我》、《社群網戰》、《紳士密令》等多部電影的34歲美國好萊塢男星漢默（Armie Hammer），日前遭爆料傳充滿「性暴力」的私訊給女性友人。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，漢默在訊息中寫著「你只是活著成為服從我的奴隸。我將擁有你。那是我的靈魂。我的大腦。我的精神。我的身體。你會到我這成為我的所有物，直到你死去嗎？如果我割掉你的一隻腳趾，把它放進口袋裡，這樣我就能一直擁有你的一部分。」

爆料女子在漢默自稱為主人的訊息旁附註：「當他在撒這個謊的時候，也同時是很多『奴隸』的主人。」

報導指出10日漢默多則私訊截圖外流，包括他坦承自己是「想吃掉對方、想喝對方血的食人族」。和前妻育有2名子女的漢默，4年前也曾坦承自己是「性虐戀」的擁護者。

漢默前女友亨瑞硅茲（Jessica Ciencin Henriquez）暗示這些外流文字屬實，她在個人社交平台上指出：「為什麼總是施虐者從這類指控中得利？」