50天大男嬰遭潑猴攻擊 倒臥血灘腸子露出

馬來西亞檳城驚傳野猴攻擊男嬰事件，一位出生50天大的嬰兒在家中遭野生獼猴闖入攻擊，不僅頭部、臉頰有抓傷，就連腹部都慘被攻擊撕裂傷，露出腸子，所幸經搶救後，男嬰傷口順利縫合，住院觀察，而該獼猴也遭野生動物國家公園局射殺。

根據「INQUIRER.NET」網站報導，威北縣（North Seberang Perai District）警方在9日接獲報案，當時男嬰剛睡醒被放在客廳的床墊上，他的母親到在廚房準備牛奶，父親則在附近的雜貨店，屋裏所有門窗都關上了，但男嬰母親突然聽到哭聲，看到孩子倒臥在離床墊1公尺的地方，全身都是血。

警方指出，男嬰母親有看見猴子逃跑，並將男嬰送醫治療，目前傷勢已順利縫合，但仍需住院觀察兩週，而相關人員也在11日上午找到肇事的長尾彌猴，並將他射殺。警方補充，這隻獼猴經常在男嬰住家附近徘徊，但這是當地第一次動物攻擊人類的事件，以前牠們頂多只會在屋外對老人和小孩發出警告聲，推測事件發生原因應該是獼猴為了找食物才出手攻擊。