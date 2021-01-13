時間真的變快了！ 科學家證實一天不到24小時

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，科學家發現地球正以50年來最快的自轉速度旋轉，使得我們的一天實際上比24小時還短。

科學家爭辯地球官方計時器「原子鐘（Atomic clock）」是否要刪除一秒鐘，才能將時間流逝跟地球自轉速度保持一致，而確切作法就是調整原子鐘上的「閏秒」（leap second）。若地球自轉一次時間比24小時長就增加「正閏秒（positive leap second）」，反之就減少「負閏秒（negative leap second）」。

地球自轉一次的時間自1970年起比24小時略長，幾十年下來共計增加了27個「正閏秒」，但從去年開始地球自轉時間又比24小時略短，若使用「負閏秒」表示一天最後一刻23:59:58將減少一秒，直接跳到隔天的00:00:00，負閏秒將是史無前例的調整。

2020年7月19日這天地球自轉時間比完整的24小時短1.4602毫秒，是有史以來最短的一天。而在過去12個月中，地球自轉時間共出現28次較24小時短的紀錄。

英國國家物理實驗室（National Physical Laboratory）資深研究科學家會伯利（Peter Whibberley）證實地球目前自轉速度達到50年來最快。但他認為「現在討論負閏秒可能還言之過早。」