快訊

好消息！永裕興18號失聯14天 台船冒浪繫纜拖離暴風圈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日開發防水折疊床 利於消毒重複使用

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業為避難所共同開發出一種防水折疊床。(photo by @Solitaire_12227 twitter)
日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業為避難所共同開發出一種防水折疊床。(photo by @Solitaire_12227 twitter)

日本為避難所開發出防水折疊床，可經多次消毒，重複使用。日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業共同開發出一種由三個箱子組裝的防水折疊床，該床以聚丙烯材質，抵抗酒精消毒劑及其他來源的水氣，有利於在疫情中重複消毒使用，市價30萬日圓。

根據《每日新聞》報導，日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業為避難所共同開發出一種防水折疊床。折疊床是由赤荻製作所設計，川上産業負責製作，該公司以製作泡泡包裝紙作為包裝材料而著名。境町與兩家公司匯集知識，共同設計出一種由三個箱子組裝的折疊床，若將箱子分開，還可作為桌椅使用。

另據《茨城新聞》報導，赤荻製作所會發想製作防水折疊床，是因去年7月日本熊本縣豪雨所釀成的洪災，當時該公司將紙板床送至災區，但遭災區地方政府拒絕，指出紙板床無法承受高溫及洪災帶來的水氣。

報導指出，此次新研發的折疊床長195公分，寬75公分，高35公分，重9.5公斤，負載能力則達700公斤。其頂部床板有0.9公分厚，而框架則有0.5公分厚。與瓦楞紙板一樣，其隔板內部有空間，具有隔熱效果。

境町町長橋本正裕表示，「特別是在發生洪災時，紙板折疊床會吸收水分。聚丙烯材質的折疊床非常有用，可以多次消毒，重複使用。」據赤荻製作所所稱，已捐贈10床市價30萬日圓的折疊床給境町，是專門為該鎮製作，若後續接獲大量訂單，能再降低價格。

【更多精采內容，詳見

日本 疫情

延伸閱讀

王浩宇罷免案16日投票 李進勇前往視察選務籌備

影／台茂購物中心暫停營業 昨凌晨已全面消毒

醫護情侶檔染疫！護理師曾赴大學期末考 校方：已消毒

國際路星巴克、振宇五金暫停營業 大門緊閉內部消毒

相關新聞

全球第一個「大猩猩確診」病例：美國聖地牙哥動物園的感染之謎？

「與世隔絕的大猩猩，為什麼也會確診？」全球知名的野生動物園——美國加州聖地牙哥動物園——在11日公開證實，園內的兩隻大猩猩確診感染了新型冠狀病毒（COVID-19），目前已經直接在動物園裡隔離、沒有嚴重症狀，這也是全球疫情爆發以來，首度有大猩猩確診的案例。但是聖地牙哥動物園在2020年12月時，就已經為了防疫而全面關閉，兩隻猩猩的感染途徑又是從何而來？猩猩感染後的症狀會不會和人類相似、傳染力多大？種種疑問正困擾著園方。

影／這就是脫歐！英國駕駛到荷蘭 火腿三明治被沒收

英國2020年12月31日正式脫離歐洲聯盟，歐盟會員國隨即開始執行邊境檢查。荷蘭一家電視台近日公布影像，可見荷方邊境執法...

日開發防水折疊床 利於消毒重複使用

日本為避難所開發出防水折疊床，可經多次消毒，重複使用。日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業共同開發出一種由三個箱子組裝的防水折疊床，該床以聚丙烯材質，抵抗酒精消毒劑及其他來源的水氣，有利於在疫情中重複消毒使用，市價30萬日圓。

19歲鮮肉與熟女老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

許多人都夢想可以遇到「好人家」，人生就可以少奮鬥幾年，不過國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關...

他扭斷女友脖子 竟不讓女友就醫要她「吃止痛藥後躺著」

英國38歲軍人日前扭斷女友的脖子，且最初還不讓她就醫，只准她「吃止痛藥後去床上躺著」。

巴黎宣布改造香榭大道 砸85億美化成「非凡花園」

法國首都巴黎的香榭麗舍大道是世界知名旅遊觀光景點，卻也常苦於過多人潮與車陣，市長伊達戈（Anne Hidalgo）10日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。