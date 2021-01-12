日開發防水折疊床 利於消毒重複使用

日本為避難所開發出防水折疊床，可經多次消毒，重複使用。日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業共同開發出一種由三個箱子組裝的防水折疊床，該床以聚丙烯材質，抵抗酒精消毒劑及其他來源的水氣，有利於在疫情中重複消毒使用，市價30萬日圓。

根據《每日新聞》報導，日本茨城縣境町與赤荻製作所、川上産業為避難所共同開發出一種防水折疊床。折疊床是由赤荻製作所設計，川上産業負責製作，該公司以製作泡泡包裝紙作為包裝材料而著名。境町與兩家公司匯集知識，共同設計出一種由三個箱子組裝的折疊床，若將箱子分開，還可作為桌椅使用。

另據《茨城新聞》報導，赤荻製作所會發想製作防水折疊床，是因去年7月日本熊本縣豪雨所釀成的洪災，當時該公司將紙板床送至災區，但遭災區地方政府拒絕，指出紙板床無法承受高溫及洪災帶來的水氣。

報導指出，此次新研發的折疊床長195公分，寬75公分，高35公分，重9.5公斤，負載能力則達700公斤。其頂部床板有0.9公分厚，而框架則有0.5公分厚。與瓦楞紙板一樣，其隔板內部有空間，具有隔熱效果。

境町町長橋本正裕表示，「特別是在發生洪災時，紙板折疊床會吸收水分。聚丙烯材質的折疊床非常有用，可以多次消毒，重複使用。」據赤荻製作所所稱，已捐贈10床市價30萬日圓的折疊床給境町，是專門為該鎮製作，若後續接獲大量訂單，能再降低價格。

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