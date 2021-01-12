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他扭斷女友脖子 竟不讓女友就醫要她「吃止痛藥後躺著」
英國38歲軍人威廉斯（Stephen Williams）日前扭斷女友瑋爾森（Katherine Wilson）的脖子，且最初還不讓她就醫，只准她「吃止痛藥後去床上躺著」。
英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，瑋爾森脖子的傷迫使她得連續5個月戴著固定脖子的頸圈，無法搖頭、開車、工作或獨自執行簡單的任務好比洗臉或上廁所。
報導指出，兩人在當時發生嚴重的口角以及肢體衝突，威廉斯一怒之下抓住瑋爾森的喉嚨並將她往地上摔，讓她的頭因此撞到床架，當下瑋爾森聽到自己脖子「喀」的一聲，感到「劇烈疼痛」直覺不妙。當她跟威廉斯說自己脖子可能斷掉時，對方竟回她「別傻了！」要她吃藥上床休息。
法官認為威廉斯對瑋爾森受傷的最初反應「完全沒有同情心」，還在開車送瑋爾森就醫的路上質問對方會怎麼跟醫生說。
瑋爾森至今仍「極度焦慮、恐慌和沮喪，還常做惡夢，連在家裡都覺得很容易受到傷害，在人們問她為什麼戴頸圈時，她也會覺得自己很愚蠢。」
已服役20年的軍人威廉斯11日在法院承認造成瑋爾森嚴重身體傷害而被判入獄14個月。
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