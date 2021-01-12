15份麥當勞外送餐留她獨自處理 網友批：大公司請不起員工？

上週五英國網友在社群平台分享影片，揭露倫敦一間麥當勞只有一名員工處理將近15份UberEats外帶餐。網友痛批麥當勞：「一間這麼大公司當真付不起9英鎊（約合新台幣340元）時薪，再多請至少一名員工幫她嗎？」

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，由於英國目前實施第三波封城令，當地麥當勞只開放外送或是得來速取餐。拍攝影片的網友表示當天只看到一名女性員工來回廚房跟出餐區張羅訂單，場面讓他「很反感，感覺員工快承受不住快哭了。」

網友Eve Tunney質疑：「經理怎麼沒出面，讓第一線人員獨自面對這種混亂的場面？」網友Cat Woman也說：「難怪每次拿到麥當勞外帶餐都是冷的。」

但是網友Alex表示這種情形就是會發生：「有可能多名員工請病假，一時調不到人，我自己的商店就出現幾次這種狀況，場面非常恐怖但你也只能在這麼艱辛的狀況下盡力而為。」 網友How can they也認為至少麥當勞在疫情中撐下來了，「讓這些員工至少有工作能做。」