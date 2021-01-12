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「迷途」的山域嚮導制度：無商業定義下的犧牲者

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美麗心型紫水晶礦出土 眾人大讚「大自然的神秘作品」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自Instagram
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大自然的鬼斧神工，有時比人為的藝術作品更來的驚奇。巴拉圭一個挖掘中的礦場在作業時，破開一個岩石，竟發現其中的水晶礦分成兩個漂亮的心型，如果當時切開的角度稍有誤差，都可能不會如此完美，讓所有人都十分驚訝。該礦石在網路上因此迅速爆紅，挖掘出來的烏拉圭礦業公司也已經將他命名為「新寶藏」（THE NEW TREASURE）準備出售。

這塊心型礦石是紫水晶礦，是在烏拉圭礦業公司位於烏拉圭和巴西邊界的礦場所發現。當地礦工表示，挖到的當下，他們正在考慮是否要另尋地方挖掘。「那塊地十分難以進行作業，工人們都說，最好今天能挖到些什麼好東西，不然都白費努力了。」顯然他們的努力也得到了回報。有礦工表示，這次挖到的心型水晶礦是他一生中「從未見過的。」

烏拉圭礦業公司以販賣水晶礦等「半寶石」為主要業務範圍，該心型礦石出土後，他們將它命名為新寶藏，並放上網路販賣，稱有興趣者可直接連絡該公司，沒有標出售價。

圖／截自Instagram
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烏拉圭

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