極地渦旋 將襲擊北半球

氣象專家警告，極地渦旋（polar vortex）可能在1月底侵襲北美、歐洲及亞洲，帶來刺骨的嚴寒天候，讓北半球陷入急凍。

技術上來說，極地渦旋是指圍繞在北極周遭的強烈冷氣團環流，把冷空氣鎖在北方，2019-2020年冬季時，冷空氣便大致維持在北極周圍，但若發生所謂的平流層驟暖現象，將導致冷空氣往南吹，而今年極地渦旋可能向南侵襲。

氣象預報公司Weather Tiger總裁崔契洛特說，這意味著北半球將陷入急凍，但今年受影響最大者的可能是美國。這一波酷寒可能侵襲美國東岸和五大湖區，為當地民眾帶來入冬以來首波嚴寒天候，且可能形成暴風雪。美國入冬以來，天氣並不寒冷，截至7日，紐約1月氣溫比往年高了攝氏近3度，芝加哥則高4度。