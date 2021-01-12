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管制放寬 杜拜成避疫勝地

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

在歐洲為了遏止新冠疫情、實施嚴格封鎖措施之際，中東觀光大城杜拜儼然成為當前全球最開放的城市，新的一年才剛開始，當地機場就被英國、法國、俄羅斯等國的觀光客，擠得水洩不通，成為歐洲遊客的「避疫」勝地。

金融時報（FT）報導，杜拜去年也曾實施嚴厲的封鎖措施，但5月起逐步開放經濟。在阿拉伯聯合大公國迅速推出疫苗接種計畫的同時，杜拜的飯店訂房狀況已持續回溫，冷清的房產市場也恢復熱絡。

四季集團歐洲、中東和非洲飯店營運總裁卡森表示：「杜拜已排除各種阻礙，民眾認為這裡相對安全，因此準備來這裡旅行。全世界現在少有飯店能享有像杜拜四季飯店這樣程度的需求。」

卡森說，自11月起，該集團旗下兩家杜拜飯店的入住率和房價已逐漸上揚，其中海濱飯店12月的入住率超過90%，去年夏季情況最慘澹時只有個位數。

比起更富裕的阿聯首都阿布達比，杜拜受到的疫情衝擊較嚴重。為了提振觀光業，杜拜放寬入境要求。部分遊客只須在機場報到和抵達杜拜機場時檢測為陰性，就可入境。英、德遊客的要求更寬鬆，只須和其他中東國家國民一樣，在杜拜機場做PCR檢測即可。雖然阿聯已出現新的變種病毒病例，新年以來的確診數也已飆升，但當地政府目前只提醒民眾遵守社交距離禮節。

杜拜本月開始接種輝瑞和BioNTech合作研發的新冠疫苗，加上阿聯政府使用的中國大陸國藥集團研發的疫苗，計劃今年內接種率達到70%。阿聯目前是全球疫苗接種率第二高的國家，僅次於以色列，每100人中就有九人接種，並計劃要超越以色列，成為全球第一。

杜拜 新冠疫苗 機場

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