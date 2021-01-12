沙國打造零碳排城市

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
沙國王儲賓沙爾曼揭露未來新願景：將斥資2,000億美元，打造一個無車、無街道、甚至零碳排的城市。（路透）
沙國王儲賓沙爾曼揭露未來新願景：將斥資2,000億美元，打造一個無車、無街道、甚至零碳排的城市。（路透）

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼揭露他對沙國未來的最新願景：打造一個無車、無街道、甚至零碳排的城市。

賓沙爾曼10日在電視演說中，公布這個名為「The Line」的開發案，這座城市是沙國新未來計畫（NEOM）的一部分，預定今年第1季開始施工。他說，這塊綿延170公里長的帶狀地區，是個適合步行的超連結未來社區，當中沒有車輛通行，也不設道路，且依自然環境闢建，將保留NEOM裡95%的自然生態。

到2030年左右，這座城市預估將有100萬居民入住，將創造38萬個就業機會，可貢獻國內生產毛額（GDP）480億美元經濟產值。

沙國國營媒體Al Arabiya稍後發布新聞稿指出，賓沙爾曼預估，這座城市的基礎設施建造成本將介於1,000億到2,000億美元，而資金主要來自沙國政府以及主權財富基金公共投資基金（PIF），加上投入NEOM計畫的海內外投資人。

沙國政府2020年逾半收入來自石油，NEOM是賓沙爾曼寄望讓沙國經濟多元化的最重要計畫之一，他在2017年宣布此案，將斥資5,000億美元在沙國西北方偏遠地區興建高科技未來城，占地逾1萬平方英里。「The Line」則是NEOM旗下第一項宣布的大型開發案。

賓沙爾曼也說，在無車城市「The Line」內部，每趟旅程不超過20分鐘，這座城市也將打造超高速運輸工具和自動駕駛解決方案，供居民使用；學校、醫療院所、休閒設施和公園綠地，也都在步行5分鐘就能到的範圍內。

另據金融時報（FT）報導，賓沙爾曼也正積極運作，希望說服Google、西門子這些跨國企業，把企業區域總部從杜拜遷往沙國首都利雅德。

這項名為「總部方案」的計畫，在PIF月底即將舉行投資人年度大會前夕更加如火如荼地進行，消息人士透露，利雅德當局提出多種優惠，包括50年租稅減免、豁免聘僱沙國籍員工員額的限制、保證不受未來法規改變所影響等條件，希望吸引資訊科技（IT）、金融與石油服務等領域的大型企業至沙國，實現賓沙爾曼讓國家成為區域商業中心的願景。

目前在波灣設有營運據點的大企業，幾乎都把區域總部設在阿聯，畢竟比起利雅德，杜拜更開明、與國際的連結更廣、且學校等基礎建設較優良。

杜拜 願景

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