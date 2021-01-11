車內用清潔劑清理後點菸「突然爆炸」 玻璃全碎、車門變形

日前，波蘭的一名男子在車內使用「噴霧式清潔劑」後，便馬上在車內點燃一根菸，沒想到卻因此引起了一場爆炸，車子擋風玻璃不但全部碎裂、車門更被擠壓至變形，此爆炸的規模大到連周圍建築的玻璃都在震動，但幸好駕駛在治療後已無大礙，事件並無造成其他人員傷亡。

據波蘭媒體《FAKTY》報導，波蘭的萊格尼察（Legnica）醫院停車場於5日晚上9時，一輛綠色小客車突然發生爆炸，使附近建築物的窗戶都在震動。據當地警方的調查指出，是車主在車內使用噴霧式清潔劑清理過後，便馬上在密閉的車內點菸，才會引起這場爆炸。

從當地警方提供的資料照可看出，該台綠色的小客車的擋風玻璃已全部毀損，連車門都被擠壓變形，甚至連副駕駛座的車門也嚴重凹陷。但幸運的事，駕駛在送往當地醫院治療後已無大礙，此次的爆炸事件也無造成其他人員傷亡，但詳細的事發經過仍有待相關單位確認。