微生物可抗有毒金屬 有助發展電車電池

微生物能耐有毒金屬，有助於發展電動車電池。美國科學家最新研究發現，一種稱為地桿菌（Geobacter）的微生物，能抵抗諸如鈷等有毒金屬。可望研發用於電動車電池的罕見金屬或是清理環境中對人類有毒的物質。

《印度斯坦時報》報導，密西根州立大學科學家雷古拉研究取自土壤與沉積物的地桿菌，在最近實驗中，她希望了解這種細菌遇到鈷後會發生什麼狀況。

雷古拉發現，地桿菌不僅可從鈷取出金屬，而且自己不會被這種有毒金屬穿透細胞而致命。她表示，「它們會在表面上形成鈷奈米顆粒，讓自己硬化，形成一種防護罩保護自己，就像鋼鐵人一樣。」

鈷是重要但越來越少見的稀有金屬，經常用在電動車的電池與太空船的合金上，但對於人類及細菌在內的生物是有毒，因為鈷會穿透微生物的細胞並帶來嚴重傷害。

雷古拉認為，這次結果帶出許多可能性，例如地桿菌可作為新的生物科技的基礎，用在從鋰離子電池中回收鈷，降低美國對於外國鈷的倚賴程度。另外，地桿菌也可用來清理會污染人類環境的工業污染物鎘。

據《新地圖集》報導，地桿菌可吸鐵鏽、形成導電奈米線甚至產生電，代表將來可作為微生物燃料電池，從泥土與濕氣發電。雷古拉將地桿菌暴露在高濃度的鈷當中，結果透過顯微鏡發現，地桿菌會在這些金屬中形成保護膜並繼續生存下去。

本次研究結果刊登在《Frontiers in Microbiology》期刊。

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