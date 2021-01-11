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認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

疫情改變影音習慣 院線片在家看

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
透過流媒體欣賞院線影音內容，已經是未來家庭娛樂的新趨勢。（Photo from網路截圖）
透過流媒體欣賞院線影音內容，已經是未來家庭娛樂的新趨勢。（Photo from網路截圖）

PVOD的影音串流模式，往後會是家庭娛樂的新趨勢。PVOD（優質影音點播）原意為讓消費者能以接近院線上映的時間，觀看到最新的院線電影內容，如Netflix、Disney+等平台都是PVOD的最佳例子。媒體分析，疫情期間電影院關閉，影音娛樂轉向家庭內部，PVOD的播放模式將成為未來家庭娛樂的主要趨勢。

消費者習慣改變

《綜藝》報導，華納兄弟家庭娛樂公司總裁吉姆．伍斯里希表示PVOD的增長早就是近幾年的趨勢，只是疫情加速串流媒體發展，「疫情並沒有為娛樂引入新的趨勢，但確實加快正在發生的事（指串流媒體的發展）。」好萊塢也普遍認為，即使疫情發展出來，但PVOD的趨勢已經存在，消費者習慣也大幅改變，業者遲早要迎合以流媒體為主的家庭娛樂市場。

業界高層表示，即使疫情和緩、大部分人都接種了疫苗，電影院的人數依然會大幅減少，消費者已經習慣從串流媒體上觀看電影、無論新舊，且不只是電影，往年的戶外娛樂（電影、演唱會等）都會逐漸轉移到家庭內。

過去曾是DVD租借龍頭的Redbox近期也開始投入串流媒體的發展，其執行長加倫．史密斯表示，「疫情顯然將更多娛樂消費轉移到家庭內。」但他反對電影院會消亡，他說人們還是有意願進電影院享受聲光效果，但消費者的習慣改變，未來在家裡觀看的人數將增加。

傳統與串流共存

Digital Media Wire報導，2020年已經有多個主要發行商開始實驗，將院線片直接放到流媒體上，如迪士尼的《花木蘭》，聖誕節上映的《神力女超人1984》則是採取電影院和流媒體同步上映的策略。

雖然在過去一年，發行商和連鎖影院之間，因為影片的優先上映權周旋許久，但疫情帶來的改變已經無法回頭，「我們將用最有意義的發行策略和平台，讓影音內容繼續順利送到觀眾面前，並且讓發行商以及整個好萊塢都能夠持續生存下去。」

派拉蒙影業的全球總裁Bob Buchi表示，「傳統的影音發行方法，勢必要和串流媒體在疫情後的新日常共存，甚至有可能哪天就被取代了。」

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電影 疫情

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