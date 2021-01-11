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日疫情升高 呼籲護理人才重返職場

台灣醒報 / 記者王先棠╱台北報導
日本疫情再升高，醫護人手不足，「醫療崩壞」評論不絕於耳。日本護理師職業團體最近開始鼓勵「潛在護理師」回歸職場。(網路截圖)
日本疫情再升高，醫護人手不足，「醫療崩壞」評論不絕於耳。日本護理師職業團體最近開始鼓勵「潛在護理師」回歸職場。(網路截圖)

日本疫情再升高，醫護人手不足，「醫療崩壞」評論不絕於耳。日本護理師職業團體最近開始鼓勵「潛在護理師」回歸職場，也呼籲政府建立護理人才資料庫，密切掌握人才現況，加速護理人力的媒合補足。

召集護理師生有負面聯想

《NEWSPostSeven》報導，厚生勞動省日前鼓勵持有護理證照的護理科系教師、研究生支援防疫前線，卻引來民眾負評，認為這等於新型態「學生動員」。「學生動員」是指二戰晚期日本有高比例青壯人口從軍，勞動力嚴重短缺，政府強制中學以上學生從事軍需品製造勞務。

有日本資深護理師認為，「薪水加倍」可能吸引一些身心俱疲的護理人員更有意願投入新冠病人治療工作，但論者也強調，地方政府財力有限，中央應對地方提供更明確的防疫醫護財政支援，危機迫在眉睫，支出不宜錙銖必較。

呼籲「潛在護理師」回歸

據估計，日本全國有超過70萬名「有執照但未從事護理工作」的「潛在護理師」。疫情衝擊下，日本福岡、山梨等縣的護理師協會，都積極呼籲這些人員回歸職場。

日本護理協會表示，醫院方對於潛在護理師的護理技能維持情形仍有顧慮，期待政府將這批護理師的名單及履歷數位化，建立資料庫，便於媒合人才填補職缺。然而，隨著確診病例散布全國各地，派遣護理人員支援疫情較緊急的縣份，也更加困難。

福岡縣護理師協會聘請具感染管制專業的護理師擔任講師，針對有意回歸護理第一線的人，開設加強新冠防治職能的工作坊，包括防疫護具消毒、感染管控分區照護及廢棄物處理作法等。

《朝日新聞》報導，山梨縣護理師協會已透過電子郵件、電話聯絡縣內「潛在護理師」。為幫助他們更容易回歸職場，還製作了傳染病防治職能的教學DVD。縣內有執照且年齡未滿65歲的護理師約460人，儘管很多人是因育兒、家庭照護職責暫離護理第一線，也都擔憂院內感染風險，但協會目前已將20位「潛在護理師」介紹到照護機構、地區衛生所任職。

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