快訊

認了放生辛龍 吳宗憲嘆「他還是走不出來」

日本研究首度確認 超級月亮影響海岸地形改變

中央社 / 東京11日綜合外電報導

日本一項耗時20多年的研究發現，月亮靠近地球時的「超級月亮」現象，因導致大浪與大潮，使海水侵蝕海岸砂石的程度是平常的1.5倍，影響海岸地形改變。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等媒體報導，超級月亮（supermoon）是指月亮最接近地球的現象，觀測到的月球直徑約會比平時大14%，亮度也會比平時約增加30%。

神奈川縣橫須賀市的港灣機場技術研究所，針對超級月亮與潮汐的漲退潮之間的關係進行研究，觀測茨城縣的海岸長達24年。

研究分析發現，超級月亮期間，平均一個晚上海水侵蝕海岸砂石的程度，約是平時的1.5倍；且漲退潮之間的海平面差距，與大潮時相比，平均也會多出約13公分。

報導指出，超級月亮時，月球的引力增加，潮汐也隨之變強，並導致地形產生變化，但過去無法掌握超級月亮對地形影響的程度，這是世界上首次觀測出超級月亮影響地形的變動量。

研究團隊指出，超級月亮是廣受矚目的天文現象，同時也必須注意其侵蝕海岸線的風險。

超級月亮 日本

延伸閱讀

病毒又變異日本確診4名！指揮中心：目前無新防疫措施

劉耀祖獲日本旭日雙光章 盼多支持池上一郎文庫

日本和歌山旅館住客量銳減 「熊貓」空房等客可憐兮兮

日本千葉縣爆第2起禽流感 撲殺114萬隻雞

相關新聞

南韓「結冰漢江凍烏魚」：霸王級寒流席捲首爾的冰河奇景

「是回歸常態？還是明日過後？」南韓受到近年罕見的低溫寒流影響，首爾出現了零下18.6度的歷史低溫，同時做為朝鮮半島主要河流之一的漢江，河面在9日清晨睽違兩年的結凍現象，圖中即為陡直的漢江大橋，由上俯視可以看到漢江河面的結冰畫面。實際上近年來因為氣候變遷的緣故，漢江前兩年因為暖冬而沒有結凍，結冰的時間也發生提前的混亂變化；同時在2020年底跨到2021年初的低溫寒流下，各地養殖漁業也因水面結冰導致大量凍死，慘重損失苦不堪言。

3歲女童「零下18.5度」僅穿內衣亂晃 呆坐超商嚇得鄰居急報警

近日南韓首爾迎來35年來最強的一波寒流，氣溫竟降到零下18.6度，甚至有漁船因海面結冰被困在海上，動彈不得。但在如此寒冷的天氣下，竟有媽媽讓3歲的女兒穿著薄薄的內衣，在大街上亂晃，嚇得鄰居趕緊報警。

微生物可抗有毒金屬 有助發展電車電池

微生物能耐有毒金屬，有助於發展電動車電池。美國科學家最新研究發現，一種稱為地桿菌（Geobacter）的微生物，能抵抗諸如鈷等有毒金屬。可望研發用於電動車電池的罕見金屬或是清理環境中對人類有毒的物質。

疫情改變影音習慣 院線片在家看

PVOD的影音串流模式，往後會是家庭娛樂的新趨勢。PVOD（優質影音點播）原意為讓消費者能以接近院線上映的時間，觀看到最新的院線電影內容，如Netflix、Disney+等平台都是PVOD的最佳例子。媒體分析，疫情期間電影院關閉，影音娛樂轉向家庭內部，PVOD的播放模式將成為未來家庭娛樂的主要趨勢。

日疫情升高 呼籲護理人才重返職場

日本疫情再升高，醫護人手不足，「醫療崩壞」評論不絕於耳。日本護理師職業團體最近開始鼓勵「潛在護理師」回歸職場，也呼籲政府建立護理人才資料庫，密切掌握人才現況，加速護理人力的媒合補足。

漢堡王相隔20年換新LOGO 被網友嘲「走回頭路」

美國連鎖速食店「漢堡王」（Burger King）相隔20年，今年換上新的企業識別LOGO，但這個圖案和90年代開始使用的LOGO一模一樣，被質疑炒冷飯、毫無新意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。