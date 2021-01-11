日本研究首度確認 超級月亮影響海岸地形改變

日本一項耗時20多年的研究發現，月亮靠近地球時的「超級月亮」現象，因導致大浪與大潮，使海水侵蝕海岸砂石的程度是平常的1.5倍，影響海岸地形改變。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等媒體報導，超級月亮（supermoon）是指月亮最接近地球的現象，觀測到的月球直徑約會比平時大14%，亮度也會比平時約增加30%。

神奈川縣橫須賀市的港灣機場技術研究所，針對超級月亮與潮汐的漲退潮之間的關係進行研究，觀測茨城縣的海岸長達24年。

研究分析發現，超級月亮期間，平均一個晚上海水侵蝕海岸砂石的程度，約是平時的1.5倍；且漲退潮之間的海平面差距，與大潮時相比，平均也會多出約13公分。

報導指出，超級月亮時，月球的引力增加，潮汐也隨之變強，並導致地形產生變化，但過去無法掌握超級月亮對地形影響的程度，這是世界上首次觀測出超級月亮影響地形的變動量。

研究團隊指出，超級月亮是廣受矚目的天文現象，同時也必須注意其侵蝕海岸線的風險。