漢堡王相隔20年換新LOGO 被網友嘲「走回頭路」
美國連鎖速食店「漢堡王」（Burger King）相隔20年，今年換上新的企業識別LOGO，但這個圖案和90年代開始使用的LOGO一模一樣，被質疑炒冷飯、毫無新意。
每日郵報報導，漢堡王上周四公布了一波企業革新，包括更換菜單、制服等，也包含已20年沒有換過LOGO，將現今使用的標誌改為90年代使用的標誌。
漢堡王現在的LOGO從1999年開始使用，色調為紅黃藍，呈現上較立體動感，至今已使用超過20年；今年開始要改為1994～1999年使用的紅橘LOGO，設計上較中規中矩，和1969～1994年的LOGO相似，只差在顏色。
LOGO革新引起正反兩派的熱議，喜歡的網友推崇這個版本才是漢堡王最棒的標誌，簡單明瞭、企業識別度高；反對派的則認為官方太懶惰，不肯花心思設計新圖案，只想走回頭路，是一種退步的象徵。
漢堡王官方表示，1999年開始使用的LOGO讓企業呈現出一種摩登又數位化的樣貌，最新發布的極簡LOGO無縫地順應時代的品牌演變，並以自信、簡單和歡樂的精緻設計向品牌傳承致敬。
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