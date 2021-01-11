聽新聞
test
0:00 / 0:00
3歲女童「零下18.5度」僅穿內衣亂晃 呆坐超商嚇得鄰居急報警
近日南韓首爾迎來35年來最強的一波寒流，氣溫竟降到零下18.6度，甚至有漁船因海面結冰被困在海上，動彈不得。但在如此寒冷的天氣下，竟有媽媽讓3歲的女兒穿著薄薄的內衣，在大街上亂晃，嚇得鄰居趕緊報警。
據韓國媒體《韓聯社》報導，8日為35年以來最冷的一天，氣溫只有零下18.6度，但卻有民眾在人行道看見一名3歲大的女童，僅穿著內衣在街道上遊蕩。
據當地警方的說法，這名女童在母親去上班後，便獨自一人待在家裡約9個小時，但因肚子餓就獨自外出至便利商店買食物，卻沒想到家裡的門已經遭反鎖，而女童也不知道家大門的密碼，便只能獨自待在便利超商等母親回家。
在8日下午約5時40分時，附近鄰居紛紛向警方表示，有女童獨自一人在外頭閒晃，疑似該女童的母親棄置女兒於不顧。隨後，警方受韓國媒體詢問時表示，之前並未接獲過該名女童受虐的案例，詢問兒童福利機構後，也沒出現相關紀錄，且女童的身上也沒出現瘀傷。目前，警方據《兒童福利法》暫時將女童交給其他親戚看顧。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言