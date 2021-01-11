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3歲女童「零下18.5度」僅穿內衣亂晃 呆坐超商嚇得鄰居急報警

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓首爾迎來35年來最強的一波寒流，氣溫竟降至零下18.6度。 圖／美聯社
南韓首爾迎來35年來最強的一波寒流，氣溫竟降至零下18.6度。 圖／美聯社

近日南韓首爾迎來35年來最強的一波寒流，氣溫竟降到零下18.6度，甚至有漁船因海面結冰被困在海上，動彈不得。但在如此寒冷的天氣下，竟有媽媽讓3歲的女兒穿著薄薄的內衣，在大街上亂晃，嚇得鄰居趕緊報警。

韓國媒體《韓聯社》報導，8日為35年以來最冷的一天，氣溫只有零下18.6度，但卻有民眾在人行道看見一名3歲大的女童，僅穿著內衣在街道上遊蕩。

據當地警方的說法，這名女童在母親去上班後，便獨自一人待在家裡約9個小時，但因肚子餓就獨自外出至便利商店買食物，卻沒想到家裡的門已經遭反鎖，而女童也不知道家大門的密碼，便只能獨自待在便利超商等母親回家。

在8日下午約5時40分時，附近鄰居紛紛向警方表示，有女童獨自一人在外頭閒晃，疑似該女童的母親棄置女兒於不顧。隨後，警方受韓國媒體詢問時表示，之前並未接獲過該名女童受虐的案例，詢問兒童福利機構後，也沒出現相關紀錄，且女童的身上也沒出現瘀傷。目前，警方據《兒童福利法》暫時將女童交給其他親戚看顧。

首爾 韓國 寒流

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