日本和歌山旅館住客量銳減 「熊貓」空房等客可憐兮兮

日本新一波新冠肺炎疫情相當嚴重，感染個案有增無減，先前當地政府為振興國內經濟特意推出「Go Toトラベル」（Go to Travel）計劃，但因為疫情再反彈，令計劃要暫停。大阪和歌山縣一旅館本來為了參加計劃的本地遊客，特意贈送熊貓公仔，但因為疫情下無人入住，熊貓公仔只能默默在空房等待客人來臨，不少網友亦高呼可憐。

位於大阪的和歌山縣白濱町一直受國內外遊客歡迎，自從疫情爆發後，遊客量大減，附近的旅館入住客量同樣減少。政府在去年特意推出「Go Toトラベル」（Go to Travel）計劃，吸引不少本地人前往國內多個旅遊熱門區域。在白濱町的白良莊格蘭旅館亦配合計劃，特意向國內遊的遊客贈送1隻可愛熊貓公仔。

不過好景不常，疫情自去年12月開始再反彈，加上政府近日再次宣佈緊急狀態令，旅館負責人福井信行表示，自7日開始已收到約200個客人取消預訂的要求，擔心如緊急狀態令持續，對國內遊的客人失去外出的信心，同時旅館會有很大影響。

有網友即發現可愛的熊貓公仔因為無人入住而要在房內孤伶伶等待，非常可憐。（NHK片段截圖）

日本媒體更在訪問期間拍攝旅館房間，有網友即發現可愛的熊貓公仔因為無人入住而要在房內孤伶伶等待，非常可憐。相片引來大批網友討論，不少人亦高呼很想去旅行，「熊貓仔要等我」、「疫情何時才完結」、「很久沒有出遠門了」、「天啊，這是甚麼折磨人的日子」。

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文章授權轉載自《香港01》