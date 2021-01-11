男疑毆打妻致死 用強力膠黏破碎頭骨試圖掩蓋罪行

厄瓜多30歲女子芭葵里佐（Lisbeth Baquerizo）上月底陳屍在自家樓梯。警方正追捕芭葵里佐的丈夫埃爾米達（Luis Hermida），懷疑他毆打芭葵里佐致死，甚至在肇事後試圖用強力膠黏起芭葵里佐破碎的頭骨。

芭葵里佐的父親說日前接到埃爾米達來電表示：「你得趕快來，芭葵里佐死了。」當芭葵里佐雙親趕赴現場後發現，埃爾米達的家屬已聯繫葬儀社安排後事，還堅持由他們來張羅隔天舉行的葬禮。埃爾米達的家屬同時要求芭葵里佐雙親不要聯繫警方，以便快速地籌備葬禮。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，這對夫妻在一起11年，剛新婚1年。

芭葵里佐的母親透露她當時留意埃爾米達眼睛底下有個傷口，埃爾米達說是在一樁搶案被搶匪弄傷的。芭葵里佐一位朋友稍後聯繫她的父母，聲稱埃爾米達曾對芭葵里佐暴力相向，但芭葵里佐不想讓家人難受所以沒說。

芭葵里佐的母親掌握訊息後便通報警方。驗屍結果顯示芭葵里佐死前遭受「重擊」，最後死於頭頂的挫傷和刺傷，且傷口被強力膠黏和。

當局將這起事故列為暴力死亡，並將埃爾米達視為主要嫌疑人，於上月29日發布逮捕令，埃爾米達自此便一直在逃亡。