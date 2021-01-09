恐怖偷窺？奶奶住院臥床通風口驚見「人臉」眨眼　

醫院不時傳出靈異事件，但當然未必人人信！日前，澳洲一名女子分享2張住院奶奶所拍的照片，天花板上的通風口疑似有「異物」，就像一雙眼睛，時而出現、時而消失，奶奶總覺得有人「凝望」着她，怪事更接踵而至，闔上眼睡覺時感覺被「撫摸」。有網民看完照片後覺得通風口上似是有張「金髮男子」的臉，但當然不是人人認同，部份人提供其他解釋，覺得奶奶只是在自己嚇自己。

本周日（3日）澳洲女子Kitt Williams在facebook上分享兩張她奶奶拍的照片，因為奶奶在醫院覺得害怕，遂連忙拍給她看。Williams的奶奶住在布里斯班（Brisbane）的醫院，近日總感覺「有些東西在看着她」，並發現通風口藏着「異物」，奶奶形容那東西會環顧房間，甚至會「眨眼」，有時會出現，有時卻消失，總之「感覺到有什麼東西一直在凝望她」。

而且怪事還接連發生，奶奶試過睡覺時感覺到有人在撫摸她，以為是護士走入病房幫她檢查，想叫醒她，但一張開眼睛卻沒有人。奶奶始終深信是「有人看着她」，於是拍下照片給Williams看。

第一張照片由病床拍向天花板，可以看到裏面應該漆黑一片的通風口有些東西藏着，第二張照片將鏡頭聚焦到通風口上，通風口內疑似有異物，像一雙怪異眼睛。

Williams將照片分享後，網友的意見不盡相同，有網友稱看起來像個「金髮男子」，看完後有背後一涼的感覺。有人不明白奶奶為何要假定是個人，因為形狀看起來是手指，「如果晚上在醫院見到這畫面，一定會逃離」。

不過有網友認為根本不是什麼靈異或恐怖事件。有聲稱經常住院的網友稱，許多醫院的通風管道內都帶有一條通風管，她奶奶可能只是從通風口看到那條管。又有留言指奶奶看到的只是圍繞通風口的物料或者影像反射，不必自己嚇自己。除了解釋是「死物」，有人笑稱可能只是有隻老鼠跑了進通風口，他試過「有隻（老鼠）從空調通風口偷窺我」。

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文章授權轉載自《香港01》