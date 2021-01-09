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父母不給買智慧型手機 16歲少年氣炸推弟下水「同歸於盡」

聯合新聞網 / 綜合報導
16歲的兒子吵著想買智慧型手機，但卻遭到父母拒絕，竟把身邊年僅12歲的弟弟推入水中，隨後自己也跳了進去，最後雙雙溺斃。 圖／ingimage
16歲的兒子吵著想買智慧型手機，但卻遭到父母拒絕，竟把身邊年僅12歲的弟弟推入水中，隨後自己也跳了進去，最後雙雙溺斃。 圖／ingimage

日前於印度一家依靠務農維生的家庭，在3日時因16歲的兒子吵著想買智慧型手機，但卻遭到父母拒絕，沒想到竟把身邊年僅12歲且不會游泳的弟弟推入水中，隨後自己也跳了進去，最後兩名少年雙雙溺斃，讓家屬相當悲痛。

據印度媒體《印度時報》報導，患有癲癇症的16歲少年蘇利（Sunil Tulasiram）希望父母能夠買智慧型手機給他，但父母認為蘇利在癲癇發作時，很可能把手機搞丟，便拒絕他的請求。而蘇利便在憤怒之下不但將弟弟推入水中，自己也一起跳入水中。

對此，當地村民補充，因蘇利是一名游泳好手，所以在跳水前，更在自己身上綁了一袋石頭，以確保自己不會生存。

內文中也提到，蘇利一家六口在該村莊擁有一小塊土地，父母務農，養活4個孩子，平時經濟負擔大，但仍盡量滿足孩子的要求。沒想到會發生這起憾事，讓父母十分不捨。

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印度 癲癇

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