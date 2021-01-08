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「緊急事態」白喊的？日通勤電車客滿如壽司盒 網怒批：病毒列車

聯合新聞網 / 綜合報導
因應疫情加劇，日本政府於7日發布「緊急事態宣言」，希望民眾能盡量避免非必要的外出。然而早晨的通勤電車仍然擠滿了上班的民眾。路透社。
因應疫情加劇，日本政府於7日發布「緊急事態宣言」，希望民眾能盡量避免非必要的外出。然而早晨的通勤電車仍然擠滿了上班的民眾。路透社。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，特別近來日本疫情加劇，確診人數屢破新高，使得日本政府也不得不升高應對政策。然而即使疫情走向失控，日本仍有許多場合沒有保持防疫該有的安全距離，讓日本民眾十分擔憂。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，由於新冠肺炎的感染者數不斷攀升，日本於1月7日再度發布「緊急事態宣言」，期間暫定至2月8日為止，希望民眾這段期間能做好「自肅」，避免非必要的外出，餐廳更是要求最多營業至晚間8點為止。

然而就在這麼緊張的狀況下，日本民眾卻發現緊急事態宣言發布後，早晨的通勤電車仍然是人滿為患，「有如裝滿滿的壽司盒」。顯然到了疫情爆發關頭，仍有許多企業或個人照以往的方式通勤上下班，並沒有針對防疫實施其他措施。

如此風氣也引來眾多網友的批評，表示「感覺麻痺了嗎？習慣COVID-19了嗎」、「這正是大家根本不當緊急事態的鐵證」、「病毒列車嗎」、「感染擴大加速中」、「找到病毒來源了，就是客滿電車啊」、「擠成這樣戴口罩還是會感染吧」、「恐怕2月感染者數還會往上飆」。

更有網友檢討日本的企業文化「會改的公司在第一次就已經改了，而沒有意識到疫情嚴重性的，不會改就是不會改」、「總有更改上班時間之類的對策吧」、「政府應該呼籲的對象根本不是一般民眾，而是企業管理層才對」、「明明已經給企業充分的應對時間了，疫情又不是昨天才發生的」。

車站人滿為患下，許多網友痛批在疫情關頭，仍有許多人沒意識到嚴重性。路透社。
車站人滿為患下，許多網友痛批在疫情關頭，仍有許多人沒意識到嚴重性。路透社。

日本 新冠肺炎 COVID-19 通勤族 居家上班

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