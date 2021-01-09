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俄羅斯模特清澈眼眸配雪白肌膚 粉絲陶醉：美如童話故事
俄羅斯地大人廣，同時也以美女多著名。因此能在俄羅斯殺出重圍，當上知名模特兒的人，更可說是美人中的美人。近來日本媒體所介紹的「Nastya Kusakina」，就是其中之一。
根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，Nastya Kusakina今年24歲，出身自俄羅斯的奔薩市。Nastya天生有一雙清澈透明的大眼睛，以及恰到好處的小臉，彷彿精緻的娃娃一般可愛。
除此之外，Nastya還有180公分的高䠷身材，以及瓷器般雪白的皮膚。這些特質讓她無論身穿那種類型的衣服，都能夠輕鬆駕馭，成為幫助她模特兒事業的最佳利器。
日本網友們也紛紛讚嘆「美過頭了吧」、「說到『美女』這個詞時，腦中浮現的樣子就像她一模一樣。小時候讀童話故事，書上畫的美女就是這個型的」、「雖然說俄羅斯美女很多，但達到這個水準的也很罕見」、「終於介紹她，我覺得這根本世界第一美了」。
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