快訊

廢奴畫像前的邦聯旗：美國會陷落「超時空衝擊照」

嗆女外送員的台中富王鴨肉店「毛齊哥」 現身鞠躬道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄羅斯模特清澈眼眸配雪白肌膚 粉絲陶醉：美如童話故事

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。圖擷取自IG
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。圖擷取自IG

俄羅斯地大人廣，同時也以美女多著名。因此能在俄羅斯殺出重圍，當上知名模特兒的人，更可說是美人中的美人。近來日本媒體所介紹的「Nastya Kusakina」，就是其中之一。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，Nastya Kusakina今年24歲，出身自俄羅斯的奔薩市。Nastya天生有一雙清澈透明的大眼睛，以及恰到好處的小臉，彷彿精緻的娃娃一般可愛。

除此之外，Nastya還有180公分的高䠷身材，以及瓷器般雪白的皮膚。這些特質讓她無論身穿那種類型的衣服，都能夠輕鬆駕馭，成為幫助她模特兒事業的最佳利器。

日本網友們也紛紛讚嘆「美過頭了吧」、「說到『美女』這個詞時，腦中浮現的樣子就像她一模一樣。小時候讀童話故事，書上畫的美女就是這個型的」、「雖然說俄羅斯美女很多，但達到這個水準的也很罕見」、「終於介紹她，我覺得這根本世界第一美了」。

俄羅斯 模特兒

延伸閱讀

最像妙麗就是她！英高中生激似艾瑪華森 粉絲：根本分不出來

日本最可愛國中生出爐 13歲大眼正妹為奪冠狂「瘦小臉」

台灣出身女模！「誘惑女王」最新日本寫真 網友喊：哪有這麼性感社長

韓國童顏「國民姪女」扮哈利波特 粉絲喊：怎麼可以正成這樣

相關新聞

俄羅斯模特清澈眼眸配雪白肌膚 粉絲陶醉：美如童話故事

俄羅斯地大人廣，同時也以美女多著名。因此能在俄羅斯殺出重圍，當上知名模特兒的人，更可說是美人中的美人。近來日本媒體所介紹的「Nastya Kusakina」，就是其中之一。

紀念大衛鮑伊74歲冥誕 與坂本龍一禁忌之吻震撼重映

因豐富資源而被掠奪，甚而蒙上煙硝，人性的面貌在戰爭中更遭到踐踏，這是1942年的爪哇群島上，電影《俘虜》所敘述的故事背景。

「緊急事態」白喊的？日通勤電車客滿如壽司盒 網怒批：病毒列車

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，特別近來日本疫情加劇，確診人數屢破新高，使得日本政府也不得不出招應對。然而即使疫情走向失控，日本仍有許多場合卻沒有保持防疫該有的安全距離，讓日本民眾十分擔憂。

日本大風雪 秋田縣開設避難所 4萬多戶停電

日本受到強烈低氣壓影響，以北陸地區為中心遭大風雪襲擊，秋田縣昨晚起因電線斷線等原因陸續停電，今天上午仍有約4萬多戶停電；...

你的「祖國」在哪？被納粹電影感動的台灣人

《爆音》是1939年田坂具龍導演所拍的國策電影，其內容是農村的人們想盡辦法為國家製作戰鬥機捐款的故事，導演將農村的樸實與人情味描寫得淋漓盡致，這或許是吳新榮大受感動的原因。那《民族的祭典》讓吳新榮感動的機制可能是什麼？

23歲菲籍空姐跨年夜死狀離奇 開趴前後監視器畫面曝光

一名年僅23歲的菲籍空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera），去年跨年夜時和共11名同事及友人，在菲律賓一家四星級飯店內與友人開趴慶祝新年到來，但卻疑似遭到集體性侵。昨(7)日菲警釋出飯店在當天的監視器畫面，達塞拉在開趴前激吻一名男子，爾後卻在開趴後，疑似死亡後呈現屍僵狀態，而被同名男子抬出房間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。