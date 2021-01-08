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23歲菲籍空姐跨年夜死狀離奇 開趴前後監視器畫面曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
達塞拉與一群男子在跨年夜開趴合影。擷自影片
達塞拉與一群男子在跨年夜開趴合影。擷自影片

一名年僅23歲的菲籍空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera），去年跨年夜時和共11名同事及友人，在菲律賓一家四星級飯店內與友人開趴慶祝新年到來，但卻疑似遭到集體性侵。昨(7)日菲警釋出飯店在當天的監視器畫面，達塞拉在開趴前激吻一名男子，爾後卻在開趴後，疑似死亡後呈現屍僵狀態，而被同名男子抬出房間。

根據飯店當天架在走廊上的監視器畫面顯示，達塞拉在開趴時，僅穿著簡單的細肩帶小禮服，與另一名年輕男子在搭乘電梯時，達塞拉主動轉身激吻該名男子，爾後在下一段從房間內走出的畫面中，達塞拉因疑似呈現屍僵明顯死亡，曾經與她激吻的該名男子，則是獨自扛出達塞拉的遺體，似乎想將她搬出挪到他處。

還有多則影片顯示，當天達塞拉一行人在飯店內玩得很瘋，一群人跳舞、飲酒作樂。

菲警表示，目前無證據顯示已逮捕的3名男嫌犯曾經性侵達塞拉，已將3名嫌犯全數釋放。菲媒報導，涉及性侵的共11名男子，被網友起底全是土豪哥，照片也被網友登在網路上。

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