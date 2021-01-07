快訊

屏東輕航機失聯！警消漏夜搜尋 機上兩人明顯死亡

屏東驚傳輕航機失聯！兩人失蹤 警消漏夜搜尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021年「最好用護照」排名出爐！日本4度奪冠 台灣排名曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣新版護照封面。記者徐偉真／攝影
台灣新版護照封面。記者徐偉真／攝影

雖然全球因為新冠肺炎的關係沒辦法任意旅遊，但護照對於愛出國旅遊的民眾來說，可謂十分重要，2021年「最好用護照」評比出爐，今年也由日本4度奪冠，台灣排名則在第32名。

據《CNN旅遊》報導，英國國際移民顧問公司《亨利護照指數》根據國際航空運輸協會（IATA）數據，評比年度「最多免簽國家數」的護照排行榜，今年也由日本奪冠，全球233個國家，日本就有191個免簽國，自2018年以來，蟬聯4年榜首。

第二名是新加坡，有190個國家，與日本只差一個國家，而這一個國家則是巴西，巴西在2019年對日本實施免簽入境，也因為這樣讓日本可以穩坐冠軍寶座。第三名則是南韓及德國，以189個免簽國並列季軍。

台灣護照以145個免簽國獲得第32名，與2020年名次一樣，此外，2019年時台灣有149個免簽國，當時奪得29名，2020年因為少了3個免簽國，因此退步到第32名。

排行榜前十名除了日本、南韓、新加坡外，多數為歐洲國家，最難用護照前三名則依序為北韓、利比亞、尼泊爾與巴勒斯坦。此外，由於疫情的關係，持有美國護照的人目前能前往的國家少於75個，英國則是低至70個國家以下。

護照 免簽 日本 南韓 新加坡

相關新聞

2021年「最好用護照」排名出爐！日本4度奪冠 台灣排名曝光

雖然全球因為新冠肺炎的關係沒辦法任意旅遊，但護照對於愛出國旅遊的民眾來說，可謂十分重要，2021年「最好用護照」評比出爐，今年也由日本4度奪冠...

揚威海外 調查：外國人最愛的南韓食物是泡菜

南韓政府調查顯示，在南韓流行文化和韓式料理愈來愈受歡迎之際，全球消費者心中最愛的南韓食物是泡菜。

挖掘冰層揭月球秘辛 科學家憂造成污染

月球的南北極冰層藏有星球發展的歷史，但科學家擔憂貿然開發將造成污染。隨著各國登月次數頻繁，技術也愈趨成熟，科學家現在渴望進入月球的敏感帶，藏有珍貴歷史資料的「南北極」，但也擔憂頻繁的登月行動將對兩極的冰層造成污染，因此在進入極區探勘之前，各國必須建立開發技術共識，以免破壞月球環境。

用毯子蓋冰川阻融化 中國認證有效！

用毯子覆蓋冰川能減緩融化？。受到氣候暖化影響，中國境內冰川融化速度加快，當地科學家日前實驗以毯子覆蓋住冰川，結果發現確實能有效阻止冰川流失。研究團隊也表示，將繼續尋找其他方式，讓脆弱的冰川流失能夠減緩。

新冠肺炎像一面照妖鏡！村上春樹：日本政治缺陷 因疫情暴露出來！

新冠肺炎疫情在全球肆虐，根據《財訊》雙週刊報導，日本知名作家村上春樹接受《鑽石Online》專訪時指出，他的生活並未因此改變，但疫情凸顯出日本政治、經濟等多方面的弱點。

父親被休假、送禮反被痛罵…日女從東京回老家慘遭「返鄉糾察」排擠

新冠肺炎疫情在全球不見平緩，為了防堵病毒，許多人都會避免會面、群聚，深怕一人確診，整個地方都會傳染。然而這樣的恐懼卻也帶來了許多不便，近來日本就出現了「返鄉糾察」現象，讓人連回老家看父母都不容易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。