2021年「最好用護照」排名出爐！日本4度奪冠 台灣排名曝光

雖然全球因為新冠肺炎的關係沒辦法任意旅遊，但護照對於愛出國旅遊的民眾來說，可謂十分重要，2021年「最好用護照」評比出爐，今年也由日本4度奪冠，台灣排名則在第32名。

據《CNN旅遊》報導，英國國際移民顧問公司《亨利護照指數》根據國際航空運輸協會（IATA）數據，評比年度「最多免簽國家數」的護照排行榜，今年也由日本奪冠，全球233個國家，日本就有191個免簽國，自2018年以來，蟬聯4年榜首。

第二名是新加坡，有190個國家，與日本只差一個國家，而這一個國家則是巴西，巴西在2019年對日本實施免簽入境，也因為這樣讓日本可以穩坐冠軍寶座。第三名則是南韓及德國，以189個免簽國並列季軍。

台灣護照以145個免簽國獲得第32名，與2020年名次一樣，此外，2019年時台灣有149個免簽國，當時奪得29名，2020年因為少了3個免簽國，因此退步到第32名。

排行榜前十名除了日本、南韓、新加坡外，多數為歐洲國家，最難用護照前三名則依序為北韓、利比亞、尼泊爾與巴勒斯坦。此外，由於疫情的關係，持有美國護照的人目前能前往的國家少於75個，英國則是低至70個國家以下。