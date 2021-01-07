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挖掘冰層揭月球秘辛 科學家憂造成污染

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
科學家想進一步探索月球的冰層，但需要正確的指引，以免盲目開發造成環境破壞。（Photo from網路截圖）
科學家想進一步探索月球的冰層，但需要正確的指引，以免盲目開發造成環境破壞。（Photo from網路截圖）

月球的南北極冰層藏有星球發展的歷史，但科學家擔憂貿然開發將造成污染。隨著各國登月次數頻繁，技術也愈趨成熟，科學家現在渴望進入月球的敏感帶，藏有珍貴歷史資料的「南北極」，但也擔憂頻繁的登月行動將對兩極的冰層造成污染，因此在進入極區探勘之前，各國必須建立開發技術共識，以免破壞月球環境。

月球兩極藏珍貴資料

美國科學人報導，美國、中國、俄羅斯等多年來持續進行登月任務，登月次數頻繁，技術也日漸成熟，根據自然報導估計，未來三年至少還會有八架來自中美俄、日本、印度等國家的登月飛航器著陸於月球表面。

如今科學家都想研究月球更深入的部份，即月球的南北極冰層。研究人員認為，冰層對一個星球而言，是珍貴的歷史資料庫，可以發現隱藏在冰層裡的原始細菌、岩石樣本，也可以研究數十億年前地球和月球是如何生成水的線索，甚至這些冰層有可能變成未來火箭的燃料。

探勘與否意見分歧

但是由於各國登月次數頻繁，若立即開挖月球的冰層進行採集，恐破壞當地環境，但若緩慢進行挖掘，又得耗費數十年。美國印第安納州聖母大學的大科專家克萊夫．尼爾表示，「目前有些科學家不贊成開發月球的冰層，因為那會破壞冰層裡的珍貴資料，但也有科學家認為開發冰層是必要的任務。」

上周，美國國家科學、工程和醫學研究院（NASEM）的一份報告指出，太空機構需要優先考慮，他們究竟想要從月球上找到什麼資料，才能制定有效的開發計畫，而非隨意採集。

國際空間研究委員會（COSPAR）則表示，未來幾個月會開始評估，決定是否開始制定有關登月的新指南，以便各國登月團隊遵守。美國航空局行星保護官員利薩•普拉特（Lisa Pratt）說，隨著月球探索的加速進行，「我們有義務不損害未來的科學研究。」

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