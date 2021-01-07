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用毯子蓋冰川阻融化 中國認證有效！

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
地球暖化不減，全球冰川將首當其衝。(Photo by Mark Hodsonon Flick-erunder Creative Commons license)
地球暖化不減，全球冰川將首當其衝。(Photo by Mark Hodsonon Flick-erunder Creative Commons license)

用毯子覆蓋冰川能減緩融化？。受到氣候暖化影響，中國境內冰川融化速度加快，當地科學家日前實驗以毯子覆蓋住冰川，結果發現確實能有效阻止冰川流失。研究團隊也表示，將繼續尋找其他方式，讓脆弱的冰川流失能夠減緩。

毯子可阻太陽輻射

《獨立報》報導，中國科學院科學家去年8月於四川達古冰川進行實驗，在500平方公尺的冰川上覆蓋地工織布毯子，經過2個半月後，發現有毯子保護的區域，冰的厚度比未受保護的區域多出1公尺。

科學家王飛騰表示，「這次實驗證實毯子有能力阻隔太陽輻射與冰川表面上的熱交換。」他也指出，受到地球暖化影響，全球的冰川融化速度加快，其中又以面積小於1平方公里的小型冰川風險更高，如果沒有人類適時介入恐將消失地球上。

位於青藏高原最大的冰川，自從中國在1950年代開始在當地設置觀測站以來，已經消退450公尺。

人造雪包住冰川

全球對於冰川研究主要集中在冰川改變過程與機制，較少研究是找出解決冰川融化的方法。王飛騰指出，研究團隊會將這次結果運用到中國其他受到氣候變遷嚴重影響以及具有觀光價值的冰川上。

據《衛報》報導，為了保護阿爾卑斯山的冰川，荷蘭烏特列支大學研究人員烏利曼與凱勒想出，利用人造雪包住冰川，藉此在春夏兩季時讓冰川不受陽光照射，初步結果顯示甚至還可讓冰川成長。

歐洲地球科學聯合會研究指出，作為飲用水與灌溉水源的阿爾卑斯山的冰川量，有9成將在本世紀結束前消失。

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阿爾卑斯山 暖化 輻射

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