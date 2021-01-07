父親被休假、送禮反被痛罵…日女從東京回老家慘遭「返鄉糾察」排擠

新冠肺炎疫情在全球不見平緩，為了防堵病毒，許多人都會避免會面、群聚，深怕一人確診，整個地方都會傳染。然而這樣的恐懼卻也帶來了許多不便，近來日本就出現了「返鄉糾察」現象，讓人連回老家看父母都不容易。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，一位出身於東北鄉下，化名「安藤佳那」的21歲青年，自從到東京求學、就業以來，已經一年多沒回到老家。最近她好不容易找到空閒回去，卻碰到家鄉「返鄉警察」的異樣眼光。

「返鄉糾察（日文漢字原文「帰省警察」）」並非指真正的警察，而是日本在大都市疫情爆發後，鄉村對於從城市返鄉的人抱持著高度警戒，甚至直接當成確診者般排擠其相關人事物，而引發的一系列問題。

安藤表示，雖然她事先做過篩檢，確認自己沒有感染新冠肺炎才回家。但她回來的消息很快就在鄉村內傳開，引起鄉鎮的恐慌。例如母親本來想要買魚，做新年用的生魚片，但魚販卻以她們家有人剛從東京回來為由，拒絕賣魚給她，還要她不要再接近店家。

此外，父親也接到工作單位來電，就因為安藤在的關係，要他近期內不要在到公司上班了。而安藤這次回來，本來也準備了禮物，要送給平時互相關照的一位鄰居歐巴桑。結果雖然歐巴桑爽快地收下了禮物，但是她的兒子卻相當不滿，直接痛罵：「東京來的禮物不要收」。

這些舉動讓安藤雖然是回到老家，但反而有種活在監視之中，缺乏回家的安心感。除了她之外，也有不少東京人到外地時，明顯遭到當地人的厭惡，成為不安的社會現象。在疫情平緩之前，或許這樣的恐慌，還會持續好一陣子。