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離奇病例！ 23周嬰兒剛出生就確診癌症 竟是母親生產時「感染」

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
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癌症可能由懷孕的母親「傳」給胎兒？日本最新研究發現兩例罕見病例。皆是嬰兒出生後，從羊水吸入母體的子宮頸癌細胞，最後在肺部發展而成惡性腫瘤確診。該研究首次確認母子間能由產道傳染癌症，成果摘要同步發表在《新英格蘭醫學雜誌》。

根據外媒《Medpagetoday》，該研究包含兩個病例，病例一為23周大的男嬰，該男嬰由於不停咳嗽而去作斷層檢查，斷層檢查後，發現肺和支氣管中有惡性腫瘤；病例二為6歲男童，因為胸痛去醫院作檢查，同樣發現左肺中有腫塊。

由於兩名患者的腫瘤細胞中都缺乏男性應有的Y染色體，且與各自母親有相同的基因組合，研究人員推測腫瘤細胞來自母體。且由於病灶都在呼吸系統，兩名母親也在產前產後分別檢測出子宮頸癌病變，感染方式應為產後的吸入感染，而非產前的胎盤感染。

由母體感染癌症的機率約是50萬分之一，且由於免疫系統的作用，病例十分罕見，之前發現的案例都是在胎內透過胎盤感染。本次研究打破原本的既定印象。兩名患者在經過多輪治療後也都順利康復。

即使如此，研究主持人荒川仍建議，有子宮頸癌的人如想要懷孕生子，可考慮進行剖腹產，以避開可能的感染機會。

子宮頸癌 癌症 嬰兒

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