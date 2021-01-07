日本監獄年夜飯吃什麼？網羨慕：比我除夕吃的豪華多了

一年的最後一天（12/31）在日本稱為「大晦日」，等於是他們的除夕，日本的傳統在這一天會吃豐盛年夜飯。有網友貼出日本監獄配給受刑人的年夜飯內容，看起來相當豐盛。

日本網友在論壇貼出監獄的除夕和元旦的餐點，雖然是用紙盒盛裝，但菜色還算豐盛，有炸雞、炸蝦、蛋、蕎麥麵、橘子等。隔天的元旦也吃得不錯，同樣有炸蝦和炸雞的雙主菜組合。

日本監獄的元旦伙食。圖取自2ch

網友表示：「吃得比我好」、「比我的年夜飯豪華多了」、「比醫院的伙食好」、「把超商報廢便當給他們吃就好了吧」、「受刑人必須做勞力活，所以要補充營養吧」。

據悉日本每年光花在受刑人的伙食費就高達26億日圓（約新台幣7億元），所有醫療免費，給予的工資相較於他國較高，不少外國人認為日本的監獄是天堂，有些生活困窘的人會故意犯輕罪被關，這些人都不是專業罪犯，卻長期不斷地進出監獄。