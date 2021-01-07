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日超商詐欺三明治被揭穿 店貼公告懺悔：這麼信任我們真對不起
食品業者為了省成本，有時會在包裝上動手腳，使得視覺跟實際內容物有落差，網路上常見消費者揭露業者的「障眼法」。日本的7-ELEVEN將網友在社群網站控訴的偷工減料三明治印成公告，張貼在鮮食櫃前「懺悔」。
日本網友在推特PO出7-ELEVEN賣的三明治，將餡料全推到最表層，實際掀開來看後端薄薄一層相當空虛，他寫道：「原以為只有7-ELEVEN不會做這種事…」。
一家7-ELEVEN特意將這則貼文印出來，張貼在擺三明治的鮮食櫃前，並向消費者懺悔：「這是網路上熱議的三明治，不好意思…很抱歉…明明這麼相信我們的，真的很對不起」。
網友大多不太領情：「既然被揭穿為何還要騙」、「最近連味道都變差，7-11已經不行了」、「藉由換包裝掛上新發售就漲價，尺寸也變小」、「超商只剩使用ATM的功能了」、「其他超商也半斤八兩」。
先前日本網友常貼出超商的詐欺術，例如採用塑膠杯和封膜包裝的葡萄柚汁，一將它倒放，果汁沉下去，看起來只剩約一半的量；以及雞肉便當的「懸空底技術」看似盒子很深，但僅在便當盒中央的地方陷下去，四周都是高起的。
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