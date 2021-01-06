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英國第三度封城 教會開放意見分歧

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

英國再度宣布全境封城，但部分教會仍堅持開放聚會。英國首相強生週一宣布，英國進入第三次全國性封城，以防堵新變種病毒持續擴大感染。對此，英格蘭部分教會仍維持對外開放，讓民眾可入內禱告尋求心靈安慰，而部分教會則宣布暫時關閉。

開放與否意見分歧

《今日基督徒報》報導，封城令宣布後，聖保羅大教堂在週二宣布仍會維持開放，讓民眾可入內禱告與敬拜，但只開放中午12點到下午3點半，且有人數限制。

至於巴博洛與克勞恩聖公會牧師泰勒則表示，當地教堂將關閉，她認為，聖公會領袖應出面告訴旗下所有教會都暫時關門。不過，天主教主教尼可拉斯則認為應該讓教會繼續對外開放。

他強調，「固定操練對上帝的信心是個人韌性，與奉獻為他人服務的來源，兩者在這個艱難的時刻都相當重要。基督教作家戴伊漢奇則認為，教會領導人決定是否關門或維持開放的背後心情，外界也應予以重視。

蘇格蘭強制關閉惹議

據《BBC》報導，目前在英格蘭與威爾斯，公開禮拜與告別式仍可持續進行，但有人數限制，婚禮在特別情況下可以舉行，但最多上限6人，至於北愛爾蘭則尚未決定。不過，針對蘇格蘭政府決定強制關閉教會，當地蘇格蘭主教會議認為此舉並不公平，因為公開禮拜是人權的自由，而且對於民眾的心靈健康有明顯幫助。

對此，蘇格蘭首席大臣施特金表示，雖然決策上出現差異，但蘇格蘭決定在這一波流行中超前佈署，她指出，「我知道對許多人來說這個結果令人討厭、嚴格與不悅，但這些都不是輕率做出的決定。」

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