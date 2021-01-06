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媽跨年夜爛醉！不知11歲兒慘遭7隻狗圍攻 扯爛頭皮斷肢慘死

聯合新聞網 / 綜合報導
俄國一位媽媽在跨年夜嗨翻，連喝3天、爛醉如泥，卻完全沒注意到自己11歲大的兒子慘遭7隻狗狠咬慘死。圖擷自每日星報
俄國一位媽媽在跨年夜嗨翻，連喝3天、爛醉如泥，卻完全沒注意到自己11歲大的兒子慘遭7隻狗狠咬慘死。圖擷自每日星報

好慘！俄羅斯一名11歲男童在跨年夜慘遭7隻惡犬攻擊狠咬，被發現時已慘遭扯斷四肢、頭皮，而他的母親卻與朋友們喝個爛醉，完全沒發現兒子已經遇害。

根據《每日星報》報導，俄羅斯伊萬捷耶夫卡市（Ivanteevka）一名11歲男孩米沙（Misha）在去年跨年夜（12月31日）時，和媽媽一起參加朋友家聚會，大人連續3天狂飲伏特加，喝個爛醉。

豈料，正當大人們玩嗨了，米沙想獨自一人到院子去餵狗，但當他打開狗籠時卻遭7隻德國牧羊犬及中亞牧羊犬包圍攻擊，這群大人們嗨過了頭，完全不知米沙發生什麼事。

不幸的是，等到米沙被發現時，他已經陳屍在狗籠旁，他身上穿的夾克被咬個破爛，全身佈滿血跡，有一斷肢是在狗籠附近被找到，甚至頭皮幾乎被撕爛、手臂被扯斷，死狀相當悽慘。而當警方找到米沙的媽媽時，她還是爛醉如泥的狀態，渾然不知自己的兒子已經遇害，目前警方已介入調查此案。

俄羅斯 跨年

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