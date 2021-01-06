都市暖化常高溫 專家：增加植披降溫

地球越來越暖，大都市人口將首當其衝。美國研究指出，受到都市熱島效應以及排碳量不斷上升的影響，全球大都市溫度將持續飆升，專家也指出，若排碳量不減，英國溫度高於40度將成為常態，而建造綠色基礎建設與植披是野效減緩都市高溫的方法。

40度將成為常態

《英國衛報》報導，全世界一半的人口居住在都市地區，但城市只有佔全球土地面積3%。對此，伊利諾大學科學家趙雷（譯音）表示，「雖然城市佔地面積小，但是地球暖化最顯著的地方。」

科學家利用26種不同模型後發現，如果排碳量維持在高檔，包括極端乾旱與大洪水將無法避免。以英國為例，當地溫度高於40度將成為常態。都市因為瀝青與水泥會吸收更多太陽輻射，加上樹木覆蓋率低而造成所謂都市熱島效應，讓都市溫度會比鄰近鄉下地區溫度高出攝氏5度。

增加都市植披能降溫

據《每日郵報》報導，趙雷表示，「全世界都市地區在高排碳量情況下，溫度會上升攝氏4度以上。」他也指出，許多已知的環境問題，例如熱負荷、缺水、空污與能源安全等問題，藉由都市氣候的獨特性與高人口密度都會被放大。

即使大量減少溫室氣體排放，地球平均升溫也會來到攝氏1.9度。不過，研究也指出，樹木與植披可藉由將水氣釋出到空氣中來降低溫度，而且下一個世紀，大多數非沿岸的城市的空氣都會更加乾燥。

因此，讓表面蒸發更有效率，代表增加都市植披可更有效對抗暖化。趙雷表示，「這次結果支持綠色基礎建設介入可作為降低都市熱負荷有效的方法。」

本次研究結果刊登在Nature Climate Change期刊。

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