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點餐給街友遭麥當勞拒絕 女作家氣炸改買肯德基炸雞桶送暖

聯合新聞網 / 綜合報導
位於利物浦（Liverpool）當地的麥當勞。圖擷自Google Map
位於利物浦（Liverpool）當地的麥當勞。圖擷自Google Map

英國一名女作家法蘭絲（Frances Burscough）日前在寒冷夜晚中想到利物浦（Liverpool）當地一家麥當勞買杯熱咖啡，但排隊途中她看見一名街友躺臥路旁，她於是想再買一些食物送給街友，沒想到卻被麥當勞店員阻止，店員告訴她「不該買食物給他們吃，這會讓他們開始變得大吵大鬧」，法蘭絲聽完後當場氣炸，隨即走向對面的肯德基，並買下一桶炸雞及一杯熱咖啡送給這名街友。

根據英媒《liverpool echo》報導，法蘭絲在去年12月28日、寒冷的一晚，決定到麥當勞得來速購買一杯咖啡，正當她在排隊時意外看見寒風中躺在街上的一位街友，她決定也買杯咖啡給這名街友，但沒想到店員的反應卻令她相當詫異。

當她告訴店員她想加價購買一些食物送給這名街友時，店員卻拒絕並表示「妳不能這樣做，而且我們要求客人不該買東西給他們吃，這會讓他們開始變得喜歡大吵大鬧」。

法蘭絲聽完店員的話後當場氣炸，氣憤直奔對面的肯德基買下一桶炸雞和一杯咖啡，並將這些食物交到街友手上，她說「當我再次出現把食物交到他手上時，他真的哭了起來，我不禁替他感到難過，我也哭了出來」。

法蘭絲對於麥當勞採取如此強硬的態度感到訝異，她表示「之後我開車離開，回到我舒適的家中，我再次感到難受，因為我發現我沒辦法做更多的事」。

英國 麥當勞 街友

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