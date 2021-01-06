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醫院要收了 仁醫一筆勾銷200名患者1800萬醫藥費

聯合新聞網 / 綜合報導
仁醫(圖左)與太太(圖右)討論決定放棄追討200名病患醫藥費。圖／取自goodmorningamerica
仁醫(圖左)與太太(圖右)討論決定放棄追討200名病患醫藥費。圖／取自goodmorningamerica

美國廣播公司晨間節目《早安美國》（Good Morning America）報導，當地腫瘤內科醫師阿提克（Omar Atiq）去年聖誕節前將200多名患者積欠的650,000美金（約合新台幣1800萬元）醫藥費一筆勾銷。

從醫40年的阿提克去年三月關閉了營業近30年的癌症醫療中心，其後他跟會計公司合力結算並追討患者積欠的醫藥費。但阿提克表示自己很快就決定不再跟患者要回款項：「我逐漸意識到有些人無力償還債務，於是我跟太太討論後決定免除患者所有醫藥費。」

阿提克認為這是他能力所及的事，「就義無反顧做下去了。」在聖誕節那周，阿提克寄了一封賀卡給患者們上頭寫著：「展信愉快。阿肯色州癌症中心（The Arkansas Cancer Clinic）很榮幸為您服務。我們現行的醫療保健系統雖然透過多種健康保險名目為大多數患者支付了大部分賬單，自付額仍是很沉重的負擔。提供了29年專業服務的阿肯色州癌症中心即將關閉，我們決定放棄患者積欠的醫藥費。佳節愉快。」

阿提克透露自己始終擔憂患者的處境：「患者不僅要顧慮身體狀況、生活品質、壽命、家庭和工作，還要為錢發愁。這一直很困擾我。」並提到去年又添加了新冠肺炎疫情，讓很多人的生活雪上加霜，自己跟家人的生活有幸過得不錯，「希望能為社區付出微薄心力。」阿提克表示目睹幾十年來不少患者沒財力接受治療，或為了治療傾家蕩產，「是非常不平等的情況」。

阿提克目前擔任阿肯色大學（University of Arkansas）醫學科學教授，他與妻子育有4個孩子，4個孩子有些已是醫生，有些即將成為醫生。他也說阿肯色州癌症中心從沒有因為患者缺乏保險或資金而拒絕對方看診。阿提克期盼患者結清債務後，「今年生活能稍微輕鬆一點，讓他們有餘裕面對人生其他挑戰」。

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