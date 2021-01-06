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蘆筍占卜師預言2021：疫情六月停止 但...人們生活再也回不去

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為帕金頓上節目受訪情形。圖擷自somersetlive.co.uk/
圖為帕金頓上節目受訪情形。圖擷自somersetlive.co.uk/

全球疫情蔓延至今已一年，對於未來疫情到底何時能告一段落，誰也說不準。一名英國年紀6旬的「蘆筍占卜師」帕金頓（Jemima Packington），運用神奇的「扔蘆筍」方式來預知未來，她表示，2021年下半年疫情將會停止，但人們再也回不去往日的生活。

根據英國鏡報報導，現年65歲的「蘆筍占卜師」帕金頓聲稱自己能用蘆筍預測未來，是目前全球唯一的「蘆筍占卜師」，占卜依賴「神秘蔬菜」（Mystic Veg）-蘆筍，透過將蘆荀拋至空中，觀察落地時的樣子解讀預測未來，帕金頓說，全球疫情大流行將在2021年6月趨緩，但人類再也回不去往昔的生活，未來就連出國旅行都是「偶爾的選擇」，但人類會在此疫情襲擊下，變得更「善良和寬容」，各國政府也會更尊重民眾的意願。

就整體大環境預測，帕金頓說，地球的氣候變遷也會愈趨極端，熱帶風暴將會越頻繁。政局方面，帕金頓更直接唱衰，英國王室今年將會面臨至少兩次的離婚潮，伊莉莎白二世女王可能會在今年宣布退位，而「葛斯」（Gus）將成為新生兒中最普遍的名字。

然而，帕金頓的預言卻不總是準確，她在去(2020)年的預測幾乎「錯得離譜」。帕金頓去年1月說，美國總統川普將會連任，又說英國脫歐將會順利，還有英國王室有新生兒誕生和喪親之痛，皆是錯誤的解讀。但她在2019年，確實說中英國板球隊會贏得世界冠軍，及英國知名企業終將倒閉等事實。

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