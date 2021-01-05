AI評鑑鮪魚等級 手機一拍就清楚？

手機拍下鮪魚橫切面，AI軟體立刻進行評鑑，尋找上等魚貨好簡單？日本的魚產廣受世界高檔餐廳的歡迎，但如何在廣大的市場中挑出上等的鮪魚，過去依靠買手豐富的經驗，然而去年有日本業者開發出手機AI軟體，只要拍下鮪魚橫切面的照片，就能立即取得該條魚的評價等級，漁業界已也開始研究這些輔助裝備，提升工作效率。

手機拍照魚貨評級

The Verge報導，購買鮪魚除了依靠買手的五感和經驗，還要考量其他因素，如漁貨來源是野生或者養殖，是在哪一處水域捕撈，這些因素都會讓鮪魚產生數億日幣到百萬日幣的差別。但去年6月，有日本軟體業者開發了名為Tuna Scope的手機應用程式，用以評估鮪魚的等級。

開發總監志村宏和表示，自己相當喜歡鮪魚，但即使是同一家店購買的鮪魚也容易品質不一，而他發現魚貨買手通常會從尾部橫截面判斷漁獲新鮮度，因此開發手機程式，只要拍下橫截面的照片就可以獲得魚隻的新鮮度和脂肪含量等資訊，而開發AI的過程建立在導入大量鮪魚魚尾橫切面的照片以及經驗豐富的買手的評價數據，讓AI進行學習，並能即時為鮪魚的品質分級。

該App上市後，即使是經驗較少的買手也開始參與到買賣中，更有店家開始使用用AI挑選的魚貨，甚至有連鎖壽司店打出「AI級鮪魚」的招牌吸引消費者。

買鮪魚像賭博

然而App的做法也引來老鳥買手的質疑。Nippon報導，日本最著名的魚市場之一，東京豐洲批發市場，每天清晨都有來自各大高級餐廳和中盤商的買手穿梭，買手們會仔細檢查新鮮上岸的鮪魚等，並從魚尾的橫切面、魚的胃腔來判斷魚隻的新鮮程度和品質，依靠著經驗才能在廣大魚市場中找出價值最高的魚貨。

經營鮪魚中盤商50多年的大山田和仁表示，要挑到品質最好的鮪魚並不容易，「最上等的鮪魚脂肪高、肉質鮮紅，但通常鮪魚上岸後會冷凍處理，所以要解凍3到5分鐘後才能判斷出肉的光滑感，尾巴橫截面也要幾個小時後才能分辨出肉色。」他形容，購買鮪魚像一場賭博，並且對依賴AI判斷魚貨品質的做法感到不以為然，「人類都做不到，AI有可能做到嗎？」

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