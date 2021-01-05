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23歲空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡
恐怖！一名年僅23歲的菲籍空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera），去(2020)年跨年夜時和同為航空公司的同事，在菲律賓一家四星級飯店內與友人開趴慶祝新的一年到來，卻疑似遭集體性侵身亡。同事格里達（Rommel Galida）隔天醒來時發現她躺在浴缸，一動也不動，但身上卻帶有多處明顯傷痕。
根據《太陽報》報導，菲律賓籍一名年輕空姐達塞拉，在跨年夜後被發現陳屍在菲律賓一家飯店的浴缸內，因大腿及膝蓋有明顯割傷及瘀青，當地警方懷疑她可能遭到集體性侵。
格里達聲稱，一月一日上午10點醒來後，發現達塞拉躺在浴缸內，遂幫忙拿一條毯子蓋在她身上，但幾小時過後達塞拉依然還是沒醒，走近查看，才發現她的身體已發青。
警方到達後發現，達塞拉的遺體在大腿和膝蓋上有不少瘀傷和明顯割傷，由於共有10人參與這場跨年派對，令警方懷疑，達塞拉是否遭到集體性侵，也將調查達塞拉生前是否有服用過酒精或其他藥物，間接釀成這場悲劇。
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