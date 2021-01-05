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「最好的禮物」5個月大男嬰肚內豎起大姆指！醫護吃驚：從未見過

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自太陽報
圖擷自太陽報

一名現年33歲的英國孕婦，在產期5個月時接受超音波產檢，赫然發現照出來的照片中，胎內20週大的男嬰，左手正比著大姆指，似乎在給還未見面的母親，一個最溫暖的鼓勵，就連醫護人員對於嬰兒能比起大拇指，也相當吃驚。

根據英國《太陽報》報導，一名來自英國林肯郡霍恩卡斯爾區的孕婦霍莉．吉爾斯（Holly Giles），在醫院做定期產檢，結果卻看到了令她相當吃驚的超音波照片。

畫面中5個月的寶寶四肢已發育得相當好，男嬰正豎起大姆指似乎在對母親「按讚」，並對還在肚內的他跟母親「報平安」，表示自己一切安好。吉爾斯描述當時發生的經過：「助產士最先看到嬰兒的圖像，立即驚呼『喔！上帝』隨後包括她和其他醫護人員便爭先恐後地湊到螢幕前，想知道發生什麼事。」

醫生表示，在她的職涯中，還沒看過5個月的嬰兒比出如此清晰的「讚」，對此也嘖嘖稱奇。吉爾斯也說，看到了一直在動的寶寶，持續一段時間比讚的動作，讓她感覺好像「今年遭遇了這麼多苦難，儘管如此，我的小不點似乎在說『一切都會好起來的』。」

16歲就失去母親的吉爾斯表示，雖然不知道自己是否能當個好媽媽，但現在絕對是超想看到寶寶，很期待母子相見的那天，吉爾斯說，覺得這是兒子給她的禮物。

事實上，5個月大的嬰兒超音波常有讓人捧腹一笑的姿勢照片，曾經有過比YA或讚的都有，有人笑說，嬰兒在腹內也在玩臉書。

事實上，5個月大的嬰兒超音波常有讓人捧腹一笑的姿勢照片，曾經也有過比YA的圖像。圖擷自Jemma Houston推特
事實上，5個月大的嬰兒超音波常有讓人捧腹一笑的姿勢照片，曾經也有過比YA的圖像。圖擷自Jemma Houston推特

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