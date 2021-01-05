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紅髮艾德前女友要結婚 媒體爆料新歡跟他「長得超像！」
奪下7座葛萊美獎的英國「樂壇神話」紅髮艾德（Ed Sheeran）的前女友安德列蘿絲（Athina Andrelos）將於今年與未婚夫尼克（Nick）結婚。英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，尼克和紅髮艾德的外型有許多相似之處。
報導指出，尼克和紅髮艾德擁有相近的髮色，眼鏡加鬍子的造型也很雷同，看起來就像兄弟檔。但是大多數網友評斷兩人長得很不相像，網友New POV就認為：「兩人只是髮色一樣，僅止於此。以外型來說，尼克比紅髮艾德帥多了。」網友Pippa也說：「撰文者可能要配新眼鏡了，這兩個人長得很不一樣啊。」
紅髮艾德6年前曾和安德列蘿絲交往1年，兩人分手後安德列蘿絲就投入新歡尼克懷抱，小倆口原定去年9月結婚，但計畫因新冠肺炎疫情推遲了1年。
紅髮艾德5年前也戀上高中同學喜波（Cherry Seaborn），兩人3年前結婚並於去年9月迎接了他們第一個女兒安塔提卡（Lyra Antartica）。
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