疫後都市轉型 東京、柏林大拓寬

疫情受創嚴重的大城市，將面臨再次轉型。外媒專欄分析，各國著名大城市如紐約、巴黎、倫敦、東京等，都是疫情下最慘烈的受害者，但因大都市適應力強，疫情使得人潮大量減少，正是轉型的好契機。媒體舉例，未日本東京已有商辦大樓將空間拓寬，改為跨公司的交流中心。另外，德國柏林通勤車潮減少，可進行道路拓寛、改建成自行車道，實現綠能交通。

居住傾向改變

經濟學人報導，疫情摧殘下，紐約、巴黎、倫敦等以往熱鬧的國際大都市現在了無生氣，公共交通被迫停擺，電影院和辦公室被迫關閉，不僅沒了遊客，連本地居民也少出門走動，過往城市的光彩氛圍大不如前。

疫情還造成大量人口的從城市外移。一項追蹤手機紀錄的調查顯示，法國在去年3月份宣布全面封鎖前一週，有17%的巴黎居民「逃」往郊區，而在接下來幾個月中，許多國家的都市居民對於生活品質和看法產生了變化，市場調查機構益普索的數據顯示，在疫情發生後，多數人都傾向購置私人花園的獨棟套房，而非大城市的公寓樓，這同時暗示著城市中壅擠的商辦大樓、忙碌的生活樣態需要改變，以迎合時代潮流。

用商辦轉型交誼中心

不過報導中也指出，大城市向來有強大的適應能力，且長期以來大城市壅擠、環境不佳、交通堵塞等問題，或許都可藉著疫情獲得機會改善。

以東京為例，隨著上班族遠端工作，未來的商辦大樓會更加拓寬，轉型成交誼中心的功能，不再只是用來打電話或者做文書工作，甚至可以讓跨公司之間有互相切磋的交流場合，美國如Google等科技公司，也因實體辦公人數減少，所以減少不必要的硬體設備，拓寬整體空間。

另外，遠距上班人數增加，加上為了防疫，因此通勤車潮減少，單車族、步行族增加，政府如紐約、倫敦、柏林等趁機拓寬自行車道路、改善路面，也改善以往交通壅塞帶來的空氣品質問題。

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