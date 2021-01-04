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日商店導入AI技術 可終結食物浪費

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本透過AI技術預測食物需求量，在福岡市的超市、麵包店等商店進行試驗，已證實能有效減少食物浪費。（photo by pxhere）
日本透過AI技術預測食物需求量，在福岡市的超市、麵包店等商店進行試驗，已證實能有效減少食物浪費。（photo by pxhere）

日本利用AI技術預測食物需求量，有效減少食物浪費！日本提出一項倡議，即透過AI分析氣象資訊與銷售數據，來預測產品的需求量，進而減少食物浪費，目前已證實能有效解決食物浪費問題，經過試驗，一些商店的商品丟棄率已下降，且銷售額增加。

根據《每日新聞》報導，日本氣象協會、福岡市政府與日本西南部的城市發起試驗，由AI根據一系列資訊，包括氣象機構提供的天氣及體感溫度資訊、社群媒體訊息及過去的銷售數據，預測商店中660件以上商品的販售情況，並分成「最佳銷售時段」至「最差銷售時段」7階段。

在福岡市進行的試驗中，將市內每區的氣象因素、當地特產（如日式什錦麵、烏東面），以及其他變數加入分析。實驗從2020年5月開始執行，預計持續到今年3月，有來自8家不同企業的10間商店參與，包括超商和麵包店。

報導指出，參與該試驗、位於中央區的「唐人烘焙坊唐人町總店」，2020年9月及10月份與使用AI服務前兩個月相比，減少了15％的商品丟棄量，並提升12.3%的銷售額。該店負責人表示，當商品丟棄率高時，利潤就會下降；通過觀察預測，「我們現在減少早上的烘焙量，可以在中午及傍晚提供新鮮的烘焙食品。」

根據《SankeiBiz》報導，日本電氣（NEC）也為超商開發一個系統，該系統透過AI預測客戶數量及銷售額，除了分析銷售數據，也分析溫度、溼度等，在福島縣會津若松市的一間超商，就成功降低25%至40%的成本。NEC負責人表示，需求的預測和訂購經常需要依賴專家的經驗，現在透過系統，能進行高效且正確的預測。

根據農林水產省統計，日本國內食物損失量每年超過600萬噸，估計每日丟棄量約1700輛大型卡車，相當平均每位日本國民每年浪費約48公斤的食物。

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日本 AI 超商

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