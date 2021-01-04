大亨小傳成公共財 將掀改編熱潮

2021年開始，多部於1925年出版的經典文學作品將不再受版權保護，成為公共財，包括《大亨小傳》、德國作家帕索斯所著的《曼哈頓中轉站》等，未來翻拍成電影或者改編，都將不需經過合法授權。以《大亨小傳》為例，因為即將成為公共財，在新年前，電子書的價格開始暴跌，媒體估計今年會出現各種《大亨小傳》的語言譯本或者衍生著作。

經典文學成公共財

Marketplace報導，文學作品或者歌曲的版權成為公共財，意味任何電影翻拍、改編、衍生著作都將不受版權影響，任何人都可以自由發揮使用，而2021年開始成為公共財的幾部作品，文學類包括經典的《大亨小傳》，維吉尼亞．吳爾芙所著的《達洛維夫人》、德國作家帕索斯所著的《曼哈頓中轉站》，電影則有默劇電影《巴斯特基顿之西行》等。

媒體分析認為，《大亨小傳》進入公共領域後，將掀起一波熱潮，各種不同的語言的譯本或改編會陸續推出，因此2021可能會成為「大亨小傳年」。田納西大學法學院教授露西．傑伊也指出，受到公共財的影響，書本無論實體或者電子版本，價格都會大幅下降，因為該作品變成人人都可以出版，再也不專屬某個出版社。

電影改編掀熱潮

而作品成為公共財也意味有更大的影響力。文中舉例，美國經典電影《風雲人物》在剛上映時票房不佳，直到進入公共財後，因為播映成本低，被各大電視台反覆播放後，意外造成風潮，更成為美國家庭的經典聖誕片單之一。

史密森尼雜誌報導，杜克大學法學院公共領域研究中心主任珍妮佛．詹金斯表示，美國的版權條款向來由國會制定，雖然經歷多次曲折修改，不過根據1998年最新通過的法案指出，大多數作品在發布後95年後都會成為公共財，而美國以外的地區，大多是以作者去世當年起算70年才會進入公共財。

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