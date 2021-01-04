疫情害動物園養不起了 英國恐被迫將2隻大貓熊送回中國

新冠肺炎疫情對全世界的經濟造成影響，重災區的歐美國家更是受創嚴重。英國的動物園本來向中國租借大貓熊，卻因財源困窘，可能養不起牠們，合約到期可能送回中國大陸。

BBC報導，英國蘇格蘭愛丁堡動物園向中國大陸租借兩隻大貓熊「陽光」和「甜甜」，每年租賃費用為100萬英鎊（約新台幣3840萬元），簽訂的10年合約即將屆滿。由於新冠肺炎疫情，動物園被迫歇業，讓經營的蘇格蘭皇家動物學會損失高達200萬英鎊（約新台幣7683萬元），學會不得不重新檢討每一項措施以便節約，其中包括大貓熊的合約。

學會總裁菲爾德（David Field）表示，因疫情的閉園對他們造成巨大的財務損失，因為大部分收入來自遊客。儘管後來園區重新開放，但去年損失200萬英鎊，接下來的社交距離、進出限制等將會持續影響他們一段時間，收入仍會因此減少。

蘇格蘭皇家動物學會2011年和中國野生動物保護協會簽約，大貓熊陽光和甜甜被送到愛丁堡動物園展示，為期10年，園方多次想讓甜甜受孕，但至今未成功。菲爾德指出這兩隻貓熊過去九年給遊客帶來很好的印象，希望牠們能在這裡多待幾年，這是當前的目標，未來幾個月會和中國同事討論看下一步行動為何。

愛丁堡動物園已經接受政府貸款，並藉由給員工放無薪假、裁員、募款等開源節流的方式，但該園沒有獲得英國政府發放給小型動物園的動物園基金。