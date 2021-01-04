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他發現37年前陌生日記本 4000公里外失主認領：心快跳出來！

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在家中找到37年前的日記本，並找回原主。 圖／取自ctvnews
男子在家中找到37年前的日記本，並找回原主。 圖／取自ctvnews

加拿大電視公司新聞網ctvnews報導多倫多41歲男子岡茲（Nick Gunz）日前在家中小角落發現一本37年前的日記本，他將日記本封面署名珍金絲（Alison Jenkins）的照片放到社群平台上請網友幫忙尋人，最後成功找到原主。

岡茲表示尋人訊息像滾雪球般地傳播開來，「人們好像在執行某項任務，很快就找到認識珍金絲的人。」

岡茨提到自己小心查找日記本裡揭露物主身分的資訊，其他部分則不敢細看，因為日記本上寫滿了警告標語要讀者不能翻閱：「這是當年9、10歲小女孩的秘密心事，我們不希望原主在事隔幾10年後覺得隱私被窺探。」

報導指出，珍金絲目前住在4000公里之遙的溫哥華，是一位音樂創作者。她在某天早上起床發現臉書湧入大量關於日記本尋人私訊，一開始以為是詐騙訊息，直到看到岡茲的連結跟房子照片，「確認是自己童年時期住的房子，心臟跳得飛快。」珍金絲說當時她將日記本藏在房子下方的爬行空間，好讓弟弟不會破壞日記本。

珍金絲透露岡茲稍後會將日記本寄給她，她同時對岡茲尊重隱私這件事感到印象深刻：「如果我是找到日記本的人，可能不會對原主這麼好。」

多倫多 加拿大 溫哥華

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